ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecek. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışarıdakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı, 'Efendim Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler, çok açık söylüyoruz; Bir daha Türkiye IMF'nin kapısını gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, AK Parti'nin bir medeniyet hareketinin, kutlu bir yürüyüşün adı olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin yerli ve milli bir hareket olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kökü mazide, gözü atide olan bir harekettir. Biz kökleri üzerinde yeniden güçlenebileceğimiz bir millet olduğu şuuruyla hareket eden bir partiyiz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde yükselmesini savunuruz. Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecek. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışarıdakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı, 'Efendim Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler, çok açık söylüyoruz; Bir daha Türkiye IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır.

Reformcu bir partiyiz. AK Parti reformcu kimliğini asla kaybetmeyecek, bundan sonra da çok güçlü reformlara devam edecektir. Biz halka güvenen bir partiyiz. Biz millete güveniriz, bu millet yanlış yapmaz, bu millet yanlış yapsa da bir müddet sonra yanlışını düzeltir. Bu millet yanlış yapmadığı için Cumhuriyet Halk Partisini de sittin sene bu memlekette iktidara getirmez. Bundan sonra da getirmeyecektir. Biz kuşatıcı bir siyasi partiyiz. AK Parti Türkiye'nin her yerinde olan bir partidir. Bu coğrafyada kim varsa hepsinin partisiyiz. AK Parti bir dünya partisidir. Dünya mazlumlarının, kimsesizlerin, mağdurların partisidir."

- "Kılı kırk yararak seçeceksiniz"

Kurtulmuş, 2019 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti kadrolarının seçimlerde gayretle mücadele edeceğini bildirdi.

Bu seçimde belediye başkan adayları gibi belediye meclis üyelerinin de önem arz ettiğini anlatan Numan Kurtulmuş, "Kılı kırk yararak seçeceksiniz. Artık partinin omzuna basarak ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sığınarak hiç kimsenin siyaset yapması mümkün değil. Bu partinin hiç kimseyi sırtında taşıma imkanı ve lüksü yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesine girerek kimsenin siyaset yapma imkan ve ihtimali yoktur. Millettin adamı, millette karşılığı olan, tevazu sahibi, adaletli, ehliyet, liyakat ve sadakat sahibi olan arkadaşlarımızla yürüyeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve partililer katıldı.

- Kurtulmuş'tan şehit evine ziyaret

Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Vali Özdemir Çakacak, Avcı ve Günay ile Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce 4 Ekim'de düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kurtulmuş'u uğurlayan şehidin babası Turan Gök, "Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Daha çok birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bizi hiçbir zaman bölemezler. Diğer oğlum da seneye ağabeyi gibi askere gidecek inşallah. Ağabeyi nereden gidiyorsa o da ağabeyinin izini takip edecek. Bir tane şehidimizi alsalar da arkasından bin askerimiz daha olur. Daha çok birlik ve beraberliğimiz olur." ifadesini kullandı.

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