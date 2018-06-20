NİĞDE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün Türkiye ekonomisi her bakımdan güçlü. Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü." dedi.

Niğde'de esnaf ziyaretlerinde bulunan ve onlarla sohbet eden Ağbal, daha sonra partisince bir düğün salonunda düzenlenen "Sandık Kurulları Eğitimi Programı"na katıldı.

Burada partililere seslenen Ağbal, kahraman Türk askerlerinin Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde ve en yakın zamanda da Kandil'de olacağını belirtti.

Ağbal, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden alçak terör örgütlerine karşı kahraman asker, polis ve güvenlik korucularının canı pahasına mücadele verdiğini vurgulayarak, "7 düvel Türkiye'nin gücünü bu dönemde gördü. Şimdi kaçacak in arıyorlar, kaçacak mağara arıyorlar. Allah'a şükürler olsun bugün insansız hava araçlarımız var, silahlı insansız hava araçlarımız var. Bunlar, o alçakları o mağaralarda, o inlerinde buluyor ve gereğini de yapıyor. Allah askerimizden de polisimizden de razı olsun." diye konuştu.

Sadece birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamadıklarını, aynı zamanda milletin kendine güveni ve inancının da geldiğini dile getiren Ağbal, başları dik, alınları açık olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iftihar ettiklerini söyledi.

"Bizim Cumhurbaşkanımız başkalarının makamına gidip önünü iliklemiyor, karşısında hazır ola durmuyor ama bugün başkaları bizim Cumhurbaşkanımızın önünde önünü ilikliyor, hazır ola geçiyor." diyen Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun. Bugün millet olarak artık kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. O eski Türkiye'nin, o güvensiz kendine inanmayan vatandaşı gitti. Hiçbir şekilde kimse Türkiye'nin sırtını yere getiremez. Bugün Türkiye ekonomisi her bakımdan güçlü. Türkiye, devlet olarak hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü. Bugün kendi tankını yapan, kendi helikopterini yapan, kendi muharip gemisin yapan, kendi orta, uzun menzilli sistemlerini yapan, kendi denizaltı gemisini yapan, kendi uçağını yapan bir Türkiye var. İsrail'den İHA bekleyen bir Türkiye artık ortada yok. Bugün mühendislerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Ülkemizin savunma, güvenlik alanında, yerli ve milli projelerini hayata geçirmek için sabahlara kadar proje hazırlıyorlar, çizim yapıyorlar, prototip geliştiriyorlar. Bugün artık Türkiye'nin kendi muharip helikopteri var, Atak helikopteri var. Biz şimdi bunu sadece kendimiz için üretmiyoruz. Yakın zamanda Pakistan'a Atak helikopterini de satmaya başlıyoruz. İnşallah yakında kendi tankımızı yapacağız, tankın motorunu da Türkiye olarak biz yapacağız. Bunlar çok önemli projeler."