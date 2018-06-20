"Türkiye, bölgesinde süper güç"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Son dönemde yaşadığımız Türkiye'nin bölgesinde süper güç olduğunun teyididir. Afrin'de sorun olduğunda Rusya ile beraber çözüyoruz, Münbiç'te sorun olduğunda Amerika ile beraber çözüyoruz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti dış politikasında bu ana kadar görülmedik büyük bir başarı. İşte bunu AK Parti iktidarı başarmıştır." dedi.

Bakan Yılmaz, memleketi Sivas'ta sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Burada iş adamlarına hitap eden Yılmaz, 24 Haziran'da vatandaşların cumhurbaşkanını seçeceklerini ve hükümeti kurma yetkisini de cumhurbaşkanına vereceklerini söyledi.

Yılmaz, yeni kurulacak hükümetin adının "millet hükümeti" olacağını belirterek, "Adaylar var, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Doğu Perinçek. Allah için bakacaksınız hangisinde devlet tecrübesi var, hangisi Türkiye'yi aldığı noktadan daha ileri götürür, geçmişteki yapmış olduklarıyla gelecekteki yapacaklarına hangisi teminat olur, hangisi kefalet verebilir? Dolayısıyla bu aziz kardeşlerimin, Sivaslı kardeşlerimin hepsini ince ince eleyip en doğru kararı vermesi gerekir." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü, milli geliri artırdıklarını anlatan Yılmaz, bu sayede Türkiye'nin bölgesinde süper güç olduğunu ifade etti.

- "Türkiye ne Rusya'nın ne Amerika'nın yanında"

Yılmaz, bunun da son 16 yılda yapılan çalışmalarla olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşadığımız Türkiye'nin bölgesinde süper güç olduğunun teyididir. Afrin'de sorun olduğunda Rusya ile beraber çözüyoruz, Münbiç'te sorun olduğunda Amerika ile beraber çözüyoruz. Bu, Türkiye cumhuriyeti dış politikasında bu ana kadar görülmedik büyük bir başarı. İşte bunu AK Parti iktidarı başarmıştır. Eskiden olsa böyle değildi, herhangi bir gücün Amerika veya Rusya'nın yanına yaslanırdınız, dayanırdınız, onlarla beraber onların söylediğini tekrarlardınız, bu sizin dış politikanız olurdu. O zaman tek yönlü bir politika vardı. Şimdi ulusal çıkarlar, milli menfaatler söz konusu olduğunda Rusya ile masaya oturup Tel Rıfat'ı çözdün, aynı günlerde Münbiç'te problem vardı, bu ülkenin insanının güvenliği, ülkenin refahı, bu ülkenin insanın ayağına taş değmemesi için Münbiç'te de Fırat'ın batısında da operasyon yapılması gerektiğinde Amerika ile masada ortak mutabakata vardın. Türkiye bölgesinde süper güç, bölgesel güç olmasaydı bunu başarabilmesi mümkün değildi. Dünya'da da böyle devlet yok. İran var Rusya'nın yanında ama Türkiye ne Rusya'nın ne Amerika'nın yanında, milletinin yanında. Milletinin menfaati olursa Rusya ile oturur, milletinin menfaati söz konusuysa Amerika ile oturur."

Türkiye'nin geçmiş dönemlere kıyasla kat kat büyüdüğünü aktaran Yılmaz, "Şimdi isteyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Sadece biraz zaman gerekli. Şu anda savaş uçağının üzerinde çalışıyoruz. 'Yapar mıyız?' diyoruz, yaparız. Bu sözü söyleten, AK Parti iktidarları döneminde bu millete özgüvenin kazandırılmış olmasıdır. Türkiye'nin dostluğu, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Orta Doğu'daki insanlara da yeter ve Türkiye sadece kendisi için yapmayacak, başarmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, daha sonra Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'ye (TÜDEMSAŞ) geçerek burada işçilerle yemek yedi.

Burada da çalışanlara hitap eden Yılmaz, "Yapmamız gerekenler var mı? Var. Diğerleri yıkım ekibi, yapma ekibi değil. Allah nasip ederse gerek Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri seçilirse bıraktığımız yerden, eksik kaldığımız, yapılmayan işleri de önümüzdeki dönemde yapacağız." dedi.

Yılmaz, daha sonra kentteki esnafı ziyaret etti.