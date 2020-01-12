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'Türkiye bölgesinde barışın sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edecek'
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye"nin, tüm bölgesinde barış ve huzurun sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Politika 12.01.2020, 14:07
Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.