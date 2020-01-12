Son Dakika

'Türkiye bölgesinde barışın sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edecek'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye"nin, tüm bölgesinde barış ve huzurun sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Politika 12.01.2020, 14:07
'Türkiye bölgesinde barışın sağlanması için bütün gücüyle çalışmaya devam edecek'
banner230

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Libya halkının geleceğini korumak amacıyla Libya'da taraflar arasında sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, "Sahada ve masada güçlü, bölgenin esenlik yurdu Türkiye olarak, tüm bölgemizde barışın ve huzurun sağlanması, halkların birlik ve kardeşliğinin temini için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#politika
Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@