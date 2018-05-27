KONYA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Türkiye ileriye doğru gidiyor. Dünyada da itibarı olan bir ülkeyiz. Güzel günlerdeyiz ve bu güzel günler daha da ileriye gitmeli. Türkiye artık makas değiştiriyor. İnşallah daha iyiye gidecek. Bunun gerçekleşmesi için de 24 Haziran seçimleri çok önemlidir." dedi.

Kahraman, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahraman, burada yaptığı konuşmada, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı olarak 1969 yılında Necmettin Erbakan'ın mitingini organize etmek için Konya'ya geldiğini anımsatarak, "Daha sonra meydanda bir miting oldu. Konya üç milletvekili çıkaracak kadar oy verdi. Çok değerli bir devlet adamını kendisini temsilen Meclis'e göndermiş oldu. Erbakan Hoca ile 1963 yılında başlayan bir dostluğum oldu. İnsanların kıymeti maalesef öldüğünde anlaşılıyor. Kişiler sağ iken kıymetini neden bilmiyoruz da öldükten sonra biliyoruz. Kendisi çok değerli bir başbakandı, vatanperverdi ve milliyetçiydi ama vefat etti. Ne mutlu kendisine. Onun fikriyatının peşinden gitmek Türkiye'nin esenliği için önemlidir." diye konuştu.

- "Türkiye ileriye doğru gidiyor"

Kahraman, "Türkiye bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 13, Avrupa'nın da en büyük 5. ekonomisidir. En hızlı büyüyen ekonomi olduk. Son 10 yılda 200 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Türkiye ileriye doğru gidiyor. Dünyada da itibarı olan bir ülkeyiz. Güzel günlerdeyiz ve bu güzel günler daha da ileriye gitmeli. Türkiye artık makas değiştiriyor. İnşallah daha iyiye gidecek. Bunun gerçekleşmesi için de 24 Haziran seçimleri çok önemlidir." ifadesini kullandı.

- "Menderes, Türkiye'yi dörde katladı"

Türkiye'nin istediği ve özlediği hedefe doğru yürüdüğünü aktaran Kahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye siyasi tarihinde belli yanlışlar var. 1960 darbesi bunların en başındadır. Rahmetli Menderes de çok değerli ve inançlı bir insandı. İmanlıydı ve manevi gelişmeye kendisini adayanlardan biriydi. Celal Bayar ile zıttı. Milliydi ama ne yazık ki darbe sonucunda idam edildi. Menderes Türkiye'yi dörde katladı. 1950'de iktidara geldiğinde milli gelir 435 lira iken 10 yıl sonra bin 690 liraya çıkardı. Yine nüfusumuz 20 milyon iken bu süre zarfında 28 milyona çıktı. Hiçbir limanımız yok iken 11 limanımız oldu. Çubuk'ta bir barajımız vardı. 19 barajımız oldu. 25 kilometre yolumuz varken bu 105 kilometreye çıktı. 3 üniversitemiz varken bunu 7'ye çıkardı. Bugün de Allah Tayyip Bey'den razı olsun şehirlerde bir değil birkaç üniversite mevcut. İnanıyorum ki bir gün Yassıada mahkemeleri muhakeme edilecektir."

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Vali Yakup Canbolat, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.