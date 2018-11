“Türkiye 16 yılda gündem belirleyen bir ülke statüsüne gelmiştir”

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, partisinin iktidara gelişinin 16. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 tarihinde millete hizmet etme şiarıyla çıktığı bu yolda 16 yılda birçok hizmetin öncüsü olduğunu kaydetti.

"3 Kasım tarihi sadece AK Parti için değil, Türkiye için bir dönemin başlangıcı ve köklü bir tarihe başlangıcın miladı olmuştur." ifadesini kullanan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz artık koalisyonlara, istikrarsızlığa, güvensizliğe ve yetersizliğe son vermiş ve Türkiye AK Parti iktidarıyla tanışmıştır. Bu zafer sadece AK Parti'nin başarısı değil, aziz milletimizin yönetime dahil olması ve bu gidişe dur dediği bir tarihtir. AK Parti, ülkemize, milletin iradesini her şeyin üstünde gören ve istikrarı tesis eden bir anlayış getirmiştir. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbeci, vesayetçi anlayışın son bularak, özgürlüklerin ve demokrasinin teminatı bir anlayış gelmiştir. Millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için gelen AK Parti, herkesi kucaklayan, her görüşe saygı duyan ve millete hizmet siyasetini benimsemiş bir anlayışla siyaset üretmektedir. Türkiye siyasi tarihine birçok hizmet ve kalıcı eser hükümetlerimiz zamanında kazandırılmıştır."

Çalışkan, ülkenin güçlü demokrasi, ekonomi ve iradesiyle dünya ülkelerine örnek ülke haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, bu davaya inanan ve durmadan çalışıp üreten milletimizle birlikte yürüyecektir. Türkiye, 16 yılda gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıkmış, gündem belirleyen bir ülke haline yine bölgesinde lider ülke olma statüsüyle gelmiştir. Bu kutlu davanın her aşamasında mücadeleyi sonuna kadar sürdüren aziz milletimiz vardır. Güçlü ve büyük Türkiye için, her an gelişen ve değişen aydınlık Türkiye için AK Partimizin AK kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde çalışarak, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve büyük Türkiye hayalini gerçekleştireceğiz."