Türk Parlamenterler Birliği heyeti Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil başkanlığındaki 15 kişilik heyet, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile bir araya geldi.

Erkoç, Suriye sınırındaki Kilis'te görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için bölgeye gelen heyete, Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da eşlik ettiği heyet, Demirciler Çarşısı'nda "Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi"ni ziyaret etti.

Şehrin tarihi lezzetlerini "Tematik Mutfak Müzesi"nde tadan heyet, ardından "15 Temmuz Millet Bahçesi"ni gezdi.

Heyetin son durağı, Kahramanmaraş’ın milli mücadelesinin anlatıldığı "Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi" oldu.

Heyet, Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluş destanını görsel, işitsel, multimedya unsurlarıyla desteklenmiş hafıza mekanlarından takip etti. Heyetteki bazı parlamenterlerin bu sırada gözleri yaşardı.

Nevzat Pakdil, heyet adına anı defterini de imzaladı.

Heyet, yarın Kilis'e geçecek.



