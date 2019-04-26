ANKARA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında yapılacak çalışmalara ilişkin, "Halkımızın verdiği tüm mesajları çok iyi değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Bizler halkına güvenen, verdiği kararlara saygı duyan, baş tacı yapan bir siyasi oluşumun mensuplarıyız." dedi.

Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yılmaz, Türkiye'nin büyük hedeflere koştuğunu, hizmet yarışının yerelden genele koordineli bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yılmaz, halkı öteleyen değil öncelikli hale getiren bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, "Yerel yönetimler, halkımızla birebir, iç içe olan kamu birimleridir. Vatandaşlarımızla ilişkilerimizde, belediye hizmetlerimizde her alanda olduğu gibi tevazu, samimiyet ve gayreti ön planda tutacağız. Gönül Belediyeciliği vurgumuzu, eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Bundan kesinlikle hiçbir taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

- "Tüm mesajları değerlendireceğiz"

Partisinin Kızılcahamam'da bugün başlayan ve 3 gün sürecek kamp programına da değinen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Kızılcahamam kampında halkımızın verdiği tüm mesajları çok iyi değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Bizler halkına güvenen, verdiği kararlara saygı duyan, baş tacı yapan bir siyasi oluşumun mensuplarıyız. İstişare, değerlendirme, ortak akıl partimizin vazgeçilmezleri arasındadır. Önümüzdeki süreçte artılarımızı, eksikliklerimizi hepsini masaya yatıracağız ve bu doğrultuda hatalarımızı da görerek daha doğrusu gidererek halkımızla el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim vatanımıza, milletimize hizmet haricinde hiçbir düşüncemiz yok."