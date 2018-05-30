KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin, "Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum." dedi.

Elitaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili soru üzerine Elitaş, ittifaktan son derece memnun olduklarını söyledi.

CHP'de bir lider boşluğu olduğunu savunan Elitaş, şöyle konuştu:

"Böyle olduğu için rüzgara göre hareket eden bir dümen var. Başta kimin olduğu belirsiz. Dümensiz bir gemi açık denizde rüzgar ne taraftan eserse oraya gidiyor. Ama şu anda ittifaktan son derece memnunlar. Hatta bize de teşekkür ettiklerini düşünüyorum. Genel Kurul'da da '4 benzemez ittifakını kurmaya muktedir bu yasa konusunda herhalde teşekkür edersiniz.' dedim. Gelip kulağıma teşekkür ettiler. Onu çekmeleri lazım ama herhalde tükürdüklerini yalamak zor gelir diye düşünüyorum. Bir de şu anda iki genel başkan adayı var, müthiş de bir kavga var. Kavga şu, Muharrem İnce, ince ince siyaset yapıyor, Kılıçdaroğlu da kılıç çekmiş, Muharrem'i ince ince doğramaya çalışıyor."

- TÜRKSAT'ın dolar üzerinden tahsilat yapması

Cemiyet Başkanı Altınkaya, ziyarette Basın İlan Kurumunun yerel ve yaygın gazetelere yaptığı yüzde 20 zam için teşekkür etti.

Basın camiasının sorunlarına da değinen Altınkaya, TÜRKSAT'ın uydu televizyonlarından dolar üzerinden tahsilat yaptığını, son zamanlardaki artışla da televizyoncuların zor günler yaşadığını belirtti.

Elitaş, Altınkaya'nın dile getirdiği sorunlar üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan esnafımız da dertli. Kayseri'de ev ve iş yeri kira fiyatları da dolar üzerinden. Bir ay içerisinde suni operasyonlarla yapılan döviz operasyonu bir ay içerisinde yüzde 20'nin üzerinde döviz fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Biz daha önce bütün kira işlemlerinin TL cinsinden yapılması için kanun çıkarmıştık. Ancak büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerindeki yabancı markaların kendi kiralarını ödemeleri döviz cinsinden yapma istekleri üzerine yeniden düzenleme yaptık. Bu konuda da şunu teklif etmek gerekir, 'olağanüstü durumlarda döviz bazında beklenmeyen bir artış ortaya çıktığı zaman TEFE, TÜFE'nin belirli bir oranı kadar artış yapılması yasaktır ya da artış yapılamaz' gibi hüküm koymakta fayda var. Biz, bir 1994 yılında, sonra 2001 yılında böyle bir şey yaşadık, en son geçici olmak üzere 18 Mayıs tarihi itibarıyla böyle bir hadise yaşadık."

Elitaş, Kayseri Yüksek Hızlı Tren ihalesinin de ağustos ayında sonuçlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.