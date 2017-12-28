ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taklit eden, hep bir adım geride olmaya mahkumdur. Bizim artık takip etmekten, taklit etmekten çıkıp öne geçmeye, takip ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız var. Bizim artık bize çizilen sınırları, zihnimize vurulan prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor. Bu millet, tarihi şanlı zaferlerle dolu, çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunu olan asil bir millettir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "TÜBİTAK Ödül Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bilimin sanayiyle buluşmasının en önemli araçlarından biri olan teknoloji geliştirme bölgelerinde çok büyük mesafe alındığını bildirdi.

2002'de sadece 5 adet teknoloji geliştirme bölgesi varken, bugün 55'i faal, 14'ü yapım aşamasında olan toplam 69 bölgeye ulaşıldığına işaret eden Erdoğan, teknokentlerde ise şu anda 5 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin bugün gelinen noktada 2002'ye göre 16 kat daha fazla patent, 3 kat daha fazla marka ve 2 kat daha fazla tasarım başvurusu yapılan bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Konya, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Elazığ'da bilim merkezleri kurduklarını anımsatan Erdoğan, 2018 yılı sonunda Antalya ve Üsküdar'ın da bu halkaya dahil edileceğini dile getirdi.

İlk milli yer gözlem uydusu olan Göktürk 2'nin uzaydaki 5. yılını bu ay sonunda başarıyla tamamlacağını aktaran Erdoğan, çok yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere İMECE yer gözlem uydusu projesine 2017 itibariyle başlandığını ifade etti.

İlk milli haberleşme uydusu olacak olan TÜRKSAT-6 A'nın üretiminin de 2020'de tamamlanacağının altını çizen Erdoğan, milli yer istasyonu geliştirme projesini 2019 yılında tamamlamayı arzu ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "Elbette geldiğimiz noktalarla yetinmeyecek, kuracağımız uzay üssüyle kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu arayacağız." dedi.

-"Projenin aşamalarını yakından takip ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ay önce Türkiye'nin otomobili projesinin startının verildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu projenin aşamalarını yakından takip ediyorum. İnşallah hedeflediğimiz şekilde milletimizi senelerdir hayalini kurduğu otomobiliyle buluşturacağımıza da inanıyorum.

Taklit eden her bir adım geride olmaya mahkumdur. Bizim artık takip etmekten, taklit etmekten çıkıp öne geçmeye, takip ve taklit edilen olmaya ihtiyacımız var. Bizim artık bize çizilen sınırları, zihnimize vurulan prangaları parçalayıp, atmamız gerekiyor. Bu millet tarihi şanlı zaferlerle dolu, çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunu olan asil bir millettir."

Milletin 15 Temmuz gecesi İstiklal Marşı'nı sadece söylemekle kalmadığını, bizzat yaşadığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda- Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. -Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda.- Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.) diyerek tankların, topların karşısına dikilmiştir. F 16'ların karşısına dikilmiştir. O gece milyonlarca kardeşimiz işte böyle diyerek istiklali için tanklara, ölüm kusan silahlara meydan okumuştur. Hepimiz böyle bir milletin mensubu olmaktan daima gurur duyuyor, Rabbimize hamdediyoruz. Ya Rab bizleri bu millete hizmetkar ettiğin için sana sonsuz hamdüsenalar olsun. 15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, hele hele tankın altına kendini atacak kadar inançlı... Bir tankın altına atıyor, oradan çıkıyor, ondan sonra gelen ikinci tankın altına da kendini atıyor ve oradan da kurtuluyor. Tabi ki yarası vesairesi filan oluyor. Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı -evelallah- hiçbir şey yok. Ben bu gençlere inanıyorum. Şimdi ben bu genci yurt dışına gönderdim. Dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek ve yazılımcı olarak da yoluna devam edecek. Bu çok önemli. Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli Türkiye'nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendireceğiz."

-"Bugün borç alan yarın emir de alır"

Son yaşanılan hadiselerin, "Bugün borç alan, yarın emir de alır." gerçeği de sık sık hatırlattığına değinen Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Kendi teknolojimizi üretmezsek, kendi ürünlerimizi yapmazsak gerçek manada bağımsız olamayız. Şu 15, 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde başta Amerika olmak üzere onlardan insansız hava aracı isterdik. Dostumuz ya, stratejik ittifakımız var ya. Bize derlerdi ki, 'kongreden izin çıkmadı.' Tamam da nasıl bir stratejik ortağız, niye kongreden izin çıkmıyor? Ama ne oldu söyleyeyim, kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz bırakın insansız hava aracını yapmayı, biz şimdi silahlı insansız hava aracını yapar hale geldik. Ve bu insansız hava araçlarımız 32 bin fit... buraya kadar ne yapıyor, çıkıyor. Şu terörle mücadeledeki başarımızın arkasında şu anda onların çok büyük payı var. Ve daha da şu anda güçlü olanlarını inşallah üretir hale geldiler, geliyorlar."

Azmedildiği zaman her şeyin olacağını vurgulayan Erdoğan, ekonomik ve teknolojik açıdan desteklenmeyen bir siyasi bağımsızlığın, kağıt üzerinde kalmaya mahkum olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

" Onun için bunu başarmamız lazım. Şayet Türkiye bugün bağımsızlığından zerre kadar taviz vermiyorsa bu ekonomiden üretime, teknolojiden savunmaya ve savunma sanayine kadar farklı alanlarda elde ettiğimiz mesafe sayesindedir. İnşallah sizlerin de projeleriyle bu başarı çıtasını daha da yükselteceğimize inanıyorum. Sizlerden Türkiye'nin önünü açacak, bu millete ufuk kazandıracak, heyecan kazandıracak yeni projeler bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak sizleri desteklemeye, ilmi ve akademik çalışmalarınızda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, ödül alacak bilim insanlarını tebrik etti.

-Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ödül almaya hak kazanan bilim insanlarına ödüllerini takdim etti.

Ödül takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. Törenin ardından, ödül alan bilim insanları onuruna resepsiyon verildi.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile çok sayıda davetli katıldı.

(Bitti)