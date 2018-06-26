Trump'tan Erdoğan'a seçim tebriği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Trump, görüşmede, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

İş birliği konusundaki kararlılık teyit edildi

İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, gelecek dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili iş birliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etti.

Münbiç de görüşüldü

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulandı.

Erdoğan ve Trump, 11-12 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

Muhabir: Sinan Uslu-Enes Kaplan