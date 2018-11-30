'Torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM (AA) - Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifi, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapıyor.

Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığının daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası, "Türkiye'deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlar" şeklinde değiştiriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnasının süresi, istisna uygulamasına yönelik süre lisanslı depo kapasitesinin tamamlanması, sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerin emniyetli şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek.

Kullanılan bu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmayacak.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde görevlendirme

Teklif, TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

Diş hekimliği fakültelerinin borçları

Askeri hakimler hakkında disiplin cezası vermeye yetkili komisyonda eskiden müsteşara verilen yetkiler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı tarafından kullanılacak.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların, hizmetlerinden bir süre daha yararlanmak amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 2021'e uzatılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hakimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, belirli şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

"İstanbul Bilim Üniversitesi" ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" olarak; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.

ANKA Teknoloji Üniversitesi, ilgili kanun hükmü uyarınca, üç yıl içinde eğitim öğretime başlamaması dolayısıyla kapatılıyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda, vergiden istisna tutulan "organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları." fıkrasına "yenilenebilir ve diğer enerji" ibaresi ekleniyor.

Böylece, yenilenebilir enerji kaynaklarının (jeotermal, güneş, rüzgar vb.) tarımsal üretimde yaygınlaşması ve etkin olarak kullanılması sayesinde üretim maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri yatırımlarının daha etkin, verimli ve devamlı olmasına katkı sağlanması öngörülüyor.

İthalatta olduğu gibi yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılıyor.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı 3065 sayılı KDV Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılıyor.

İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki Katma Değer Vergisi'nden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek.

Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak

Teklife göre, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriliyor.

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesine üye kurum ve kuruluşlarla komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek.

Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin şekilde dağıtılması, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar da belirlenen tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumlu olacak.

Mera Kanunu'nda yapılacak değişiklikle jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilebilecek.

Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı, "hizmet akdine tabi" olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik

Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olacak.

Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumu'nun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamayacak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Emeklilik Gözetim Merkezi'ne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi veriliyor.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

Gerçekleşmesi önceden öngörülemeyen ve hazırlık için yeterli süresi bulunmayan uluslararası toplantılardaki harcamalar için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan istisna hükümler, Kamu İhale Kanunu'na taşınıyor.

Konvertibl olmayan yabancı paralar

Kamu kurum ve kuruluşlarına intikal eden konvertibl olmayan yabancı paralardan banknotlar Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek.

Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kendilerine iletilen paralarla ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili olacak.

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Er ve erbaşların eş çocukları ile anne ve babaları

Teklifle, er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanıyor.

Teklifle, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların sandık statülerine tabi personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılıyor.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.

2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ofislerin, teşkilatının ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı öngörüldüğünden, bu yapıya uygun olarak personel istihdam edilecek.

Kaçak akaryakıt rafinerilere satılacak

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.

Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 69'dan az olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan, üretim süreçlerine zarar vermeyecek nitelikte olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlü olacak. Yapılan analiz sonucunda rafineri işlem süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, bertaraf veya enerji geri kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilecek.

Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak

Yurtiçi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sigorta ve reasürans teminatı sağlamak amacıyla sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

Şirket ile sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

Şirket ve iştirakleri; Harcırah Kanunu'na, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunu'na, Taşıt Kanunu'na, Devlet İhale Kanunu'na, Kamu İhale Kanunu'na, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'ye ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.

Şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar Kanunu'na göre alınan harçlardan lehe alacağı paralar dolayısıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden muaf olacak. Şirketin her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek

Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesinde uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği ayrılacak.

Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de bu amaçlarda kullanılmak üzere başkanlık hesabına aktarma yapabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek.

İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek. Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek.

Çalışma ekonomisi mezunlarına meslek memurluğu imkanı

Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.

Diplomatik kariyer memurlarından olan konsolosluk ve ihtisas memurlarından, daha sonra sınava girerek meslek memuru olanların, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği süreler, meslek memurları için düzenlenen başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında kıdemine eklenecek.

Dışişleri Bakanlığı, belirlediği ülkelerde vize işlemleri için aracı firma hizmetinden yararlanabilecek

Teklife göre, diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına da, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilen yabancı dil tazminatı ödenecek.

Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 oranında artırılacak.

Sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı kategoriye ayrılan yurt dışı temsilciliklerden son üç kategoride görev yapan veya yapacak olan personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneği yüzde 15'ten 19'a çıkarılacak.

Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevli personeline tazminat ödenecek. Tazminatın belirlenmesinde, birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurt dışı maaşı esas alınacak.

Benzer şekilde olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye dönme ya da başka bir ülkeye geçme zorunluluğu doğan personele üç aya kadar yurt dışı maaşı ödenecek ve bu hüküm Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli tüm personeli kapsayacak.

Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında, vize işlemlerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi ve bazı temsilciliklerin önünde oluşan uzun kuyruklar ile bunun yarattığı güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla aracı firma hizmetinden yararlanılabilecek.

TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca finanse edilecek

Teklife göre İller Bankası, safi karının yüzde 51'ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya bu finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt içi ve dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ve üstyapı uygulamaları yapabilecek veya yaptırabilecek.

Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta veya reasürans teminatı verebilecek.

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenecek maddeyle tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere ödünç para vermesi halinde suç isnadı ile karşılaşmasının önüne geçilerek bu mahiyetteki ödünç para verme işleri yapılabilecek. Ayrıca bu mahiyetteki işlemlerin vergisel boyutu da kendi mevzuatları çerçevesinde değerlendirilecek.

TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlikte disiplin cezası düzenlemesi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezasının aylıktan kesme cezası olarak uygulanması sağlanıyor. Buna göre, kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının beşte biri ila dörtte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının üçte biri ila ikide biri kesilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yıllık genel yatırım ve finansman programında yer alan hedefler ile uyumlu olmak kaydıyla birbirlerine ödünç para verebilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Teklifle, konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Teklif ile Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bazı değişiklikler yapılıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımının tamamlanmasından sonra, bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilecek.

Proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilecek.

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla ödeyecek.

Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren 25 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Bu düzenleme, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda işletmesi devredilmiş olan projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarını da kapsayacak. Bu maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılacak.

Muhabir: Meltem Öztürk, Alp Özden, Sinan Uslu, Coşkun Ergül, Yıldız Aktaş, Seval Ocak Adıyaman, Alper Atalay