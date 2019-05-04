"Topyekun kalkınma hamlesini hayata geçirmeliyiz"

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin topyekun bir kalkınma hamlesini hayata geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, NATO'da Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) devir teslim töreninde üye olmamasına rağmen, Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesine tepki gösterdi.

NATO’nun gerekliliğinin ortadan kalktığını, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Aksakal, milli sanayinin ve ulusal çıkarların önemine değindi.

Aksakal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye için öncelikle ulusal çıkarları önemlidir. Ancak batı dünyası ile olan uzun yıllara dayalı siyasi ve ekonomik ilişkilerinin bir çırpıda silinmesi de düşünülemez. Yapılması gereken, milli sanayimizi ivedilikle geliştirmek, tarımsal üretimi millileştirmek ve topyekun kalkınma hamlesini hayata geçirmektir. Bütün bunlar toplumu iki kampa ayrıştırarak değil, tam demokrasiyi hakim kılmak ve toplumun tümünün temsil edilebildiği parlamentoyu yaratmaktan geçer."