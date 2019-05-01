ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantıları ile saf tutanlara karşı daima şehit ve şehit yakınlarımızın yanında olacağız." dedi.

Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, iş dünyasının köklü çatısı altında 10'uncu, 20'nci ve 40'ıncı yıllarını tamamlayan TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdimi vesilesiyle oda ve borsa camiasıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini katılımcılara ileten Oktay, TOBB'un ülkede yatırımın, istihdamın, emek ve üretimin kalbinin attığı bir platform olduğunu söyledi.

Ekonomide hayata geçirdikleri reformların her zaman mutfağında yer alan TOBB'un ortak aklın gereğini yapmada önemli paydaşlardan biri olduğunu dile getiren Oktay, "2017 yılında TOBB öncülüğünde başlattığımız istihdam seferberliği bu iş birliğinin en somut tezahürüdür. İstihdam seferberliğiyle sizlerin gayretleri sonucunda 1 milyon ilave istihdam, iş, aş olanağı oluşturulmuştur. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sizin gibi emeğin kıymetini bilen, iş imkanı sağlayan ve dayanışma örneği sergileyen bir birliğin temsilcileriyle birlikte olmayı ayrıca anlamlı buluyorum. TOBB ile yürüttüğümüz istihdam seferberliğinin 2,5 milyon yeni istihdam hedefiyle 2019'da da devam edeceğine inanarak tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Oktay, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 5 sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

- "Manipülasyonlara birlikte göğüs gerdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ekonomi ve ticaret şuraları olmak üzere birliğin toplantılarına katılmaya hep özen gösterdiğini, oda ve borsa camiasıyla daima gönül gönüle olduğunu anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, dış kaynaklı manipülasyonlara sizlerle birlikte göğüs gerdik, hep birlikte Türkiye'yi büyüttük ve yatırımcılar için güvenli bir liman olmasını sağladık. Omuz omuza dirayetli durdukça, ortak gayretlerimiz sonucunda önümüzde yeni kapılar açıldı, daha güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam ettik. Bugüne kadar hep birlikte ya bir yol bulduk ya da o yolu birlikte oluşturduk. Biz yol açtıkça sizler risk alarak koştunuz. Bugüne kadar yaptıklarımızı tekraren paylaşıyoruz çünkü Türkiye'nin bugün geldiği noktayı ve buraya nasıl geldiğini iyi değerlendirmeden gelecek hedeflerimize nasıl ilerleyeceğimizi bilemeyiz. KDV-ÖTV indirimleri, KOBİ kredileri, asgari ücret desteği, lisanslı depoculuk, faiz indirimleri, kredi yapılandırmaları gibi daha pek çok alandaki uygulamayı sizlerle istişare halinde hayata geçirdik. Ülkemizi 17 yılda nasıl 3,5-4 kat büyüttüysek bundan sonra da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için yine yüksek motivasyonla ve daha fazla gayretle çalışmalıyız."

Oktay, ülkenin ekonomik hamlelerinin, sayıları giderek artan girişimcilerle daha da güçlenecek yeni boyutlar kazanacağını ifade etti.

- "Disiplin kriterlerimizden taviz vermeyeceğiz"

"Ekonomimiz, sahip olduğu kapasite, donanım ve dirayetle suni manipülasyonları en az hasarla atlatabileceğini bütün dünyaya göstermiştir." diyen Oktay, şunları söyledi:

"Küresel finansal kriz dönemlerinde, birileri felaket senaryoları yazarken bizim ekonomimiz büyümeye devam etti. FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra 'ekonomi çökecek, bankalar kapanacak' diyenlere inat sağlam ekonomik zeminimizle, sizlerin inanç ve kararlılığıyla istikrarımızdan ödün vermedik. Bugün de piyasada tedirginliğe ve kötü niyetli fiyat artışlarına izin vermeyerek ekonomide istikrarımızı koruyacak tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları çerçevesinde gider oluşturan kalemleri yeni gelirlerle dengeleyerek bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdüreceğiz. Bu önlemleri uygularken para ve maliye politikalarımızdaki disiplin kriterlerimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunun yanı sıra ihracat rakamlarımızdan ve ihracatçımızın esnek, girişken yapıda hareket etmesinden son derece memnunuz. İhracatçılarımız Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da, pazarlama yöntemleri ve ürün kalitesiyle her yerde."

- "200 milyar dolar ihracat rakamını geride bırakmak zorundayız"

Oktay, uluslararası aktörlerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda dünyayı şekillendirmek istemeleri, kural tanımaz müdahaleleri ve demokrasi adına demokrasi katliamlarının, iş dünyası ve ihracatçıların dünya pazarlarındaki esneklik ve hızlı hareket kabiliyetlerini çok önemli kıldığını belirtti.

Bu kabiliyet sayesinde 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatın geçen yıl 168 milyar doları aştığını ve kendi rekorunu kırdığını anımsatan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler 200 milyar dolar ihracat rakamını bir an önce geride bırakmak zorundayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 Mart ayında yüzde 87,9'a yükseldi. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden biri olan ekonomik güven endeksi, mart ayında 81,9 iken nisan ayında yüzde 3,4 artarak 84,7 oldu. Hamdolsun Türkiye, büyümeyi, üretmeyi, refahını artırmayı sürdürüyor. Bildiğiniz gibi şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış göstermişti. Bunun yanı sıra özellikle yüksek teknolojili üretimin artışı ve perakende sektöründe görülen pozitif yöndeki yükseliş bize olumlu havanın sinyallerini vermektedir. Oluşan bu olumlu atmosferde, firma kapasitelerini artırmayı ve yeni firmaları ekonomiye katmayı, desteklemeyi sürdüreceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, önemli endüstriyel ürünlerin yerli ve milli şekilde üretilmesini amaçlayan özel programını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bu kapsamda küresel yarışta bizi en ön sıralara taşıyacak girişimleri desteklenmeyi hedefliyoruz."

Oktay, sanayide dijital dönüşüm adımlarının gerisinde kalmayarak yapay zeka, büyük veri ve blok zincir alanlarında Türk iş dünyasını en önlerde görmek istediklerini söyledi. Oktay, bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını, Ticaret Bakanlığının "Kağıtsız Gümrük" projesiyle tüm gümrük beyannamesi işlemlerini elektronik ortama alması gibi iş insanlarının maruz kaldığı bürokrasiyi azaltacak adımları attıklarını dile getirdi.

- "Şeffaf bir yatırım ortamı"

Türkiye'nin, ekonomik kalkınmasını özel sektör öncülüğünde gerçekleştiren, rekabete, uluslararası yatırımcılara açık bir ülke olduğuna işaret eden Oktay, şöyle konuştu:

"Özel sektörün rahat ve serbest bir şekilde yatırım yapmasını sağlayacak yasal düzenleme ve reformlar oldukça önemli. Yatırım konusunda öngörülebilirliğin artması ve şeffaf bir yatırım ortamının sağlanması, gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Bu kapsamda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tüm paydaşların temsilcisinin bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) ilk toplantısını yeni yapısıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de temsil edildiği toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin çalışma takvimimizi belirledik, yol haritamızı kararlaştırdık. 17 Haziran tarihine kadar kurul üyeleri tarafından eylem planları ve çözüm önerilerinin YOİKK'e sunulmasına karar verdiğimiz toplantımızın ikincisini Haziran ayı sonunda yapmayı planlıyoruz. Kurulu, daha işlevsel ve katılımcı hale getirilen yeni yapısıyla, tüm paydaşların katkılarını alarak Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkes için öngörülebilirliği artıracak adımlar atacağız. Uygulamada ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemelerinin en hızlı şekilde hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız."

- "Terörle mücadele

"Önümüzdeki 4 yılı aşkın kesintisiz icraat döneminde, refahı artırarak milletimizin geleceğine yönelen tehditleri bertaraf edecek ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışacağız." ifadesini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve onları destekleyenlere bedel ödetmeyi sürdürecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. PKK, FETÖ ve onların siyasi uzantıları ile saf tutanlara karşı daima şehit ve şehit yakınlarımızın yanında olacağız. Güney sınırlarımızda, Doğu Akdeniz'de ülkemizin menfaatlerinin tersine plan yapanların oyunlarını da planlarını da bozacağız. Artık eski Türkiye yok. Yolunda kararlılıkla ilerleyen, iş insanının dağ gibi arkasında duran, pasaportu değer gören bir Türkiye var. Masa başı oldubittilerle, terörle, spekülasyonlarla, siyasi manevralarla Türkiye'yi dar kalıplara soktukları günler geride kaldı. Biz gücümüzün farkındayız, iş dünyamızın, dinamik iş gücümüzün, akademik dünyamızın, kamu idaremizin, sivil toplum kuruluşlarımızın cesaret ve dirayetinin, imkanlarının gayet iyi farkındayız. 17 yıldır ülkemiz için attığımız her adımda 81 ilimizle 82 milyon vatandaşımızın tümünün kazanmasını sağladık. Sizlerin, sermayenizin, fikrinizin ve emeğinizin kıymetini biliyoruz. Bugün hizmet şeref belgelerini takdim edeceğimiz iş insanlarımız, ticaret bugünkü kadar kolaylaşmamışken kısıtlı imkanlarla ve şimdiye oranla çok daha fazla risk alarak yola revan olmuşlardı. Sizler azim ve kararlılığın somut tezahürü, insanımıza iş, aş sağlayan cesaretli, cefakar girişimcilerimizsiniz. Türkiye'nin ekonomik büyüme ve kalkınma başarısı işte bu salonda buluşan herkesin başarısıdır. Bugün olduğumuz noktayı daha ilerilere taşımak için yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Oktay, yarın yapılacak 75. TOBB Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi, hizmet şeref belgesi takdim edilen delegeleri kutladı.



