Tezcan'dan CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 19. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tüzüğün tamamını değiştirdiklerini belirten Tezcan, bugün, önce 86 maddelik taslağın tümünün görüşüldüğünü bildirdi. Kurultay delegelerinin görüşlerini ifade ettiklerini dile getiren Tezcan, daha sonra 900'ün üzerinde oyla maddelere geçilmesine ve tüzüğün madde madde görüşülmesine karar verildiğini aktardı.

Görüşmelerde birinci ve ikinci maddenin görüşüldüğünü belirten Tezcan, "Partimizin amacı ve kuruluş ilkeleri maddelerini görüştük. Birinci ve ikinci maddeyi oy birliğiyle kabul ettik." diye konuştu.

Tezcan, görüşmelere yarın üçüncü maddeden devam edeceklerini ifade ederek, demokratik bir çalışma yaptıklarını, parti için demokrasiyi en olgun ve etkili biçimde işlettiklerini söyledi.

Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın önergeleri, düşünceleri görüşmeye açılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor ve madde madde oylanarak kabul veya ret konusunda kurultayın iradesine sunuluyor. Burada tüzüğümüzde ve kurultay yönetmeliğinde tüzüğün madde madde oylanması doğrultusunda bir hüküm yok. Biz bütün bu hükümlere rağmen 86 maddenin tamamının parti örgütünce, partinin en üst karar organı, en üst organı kurultayca tek tek görüşülüp, oylanmasının doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede kurultay raporu olarak tek bir oylamayla olayı bitirmek yerine, bütün maddeleri tek tek tartışarak demokratik bir olgunluk içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı görüşler tartışılıyor. Büyük bir olgunluk içinde herkes düşüncesini söylüyor ve sonuçta bir karar oluşuyor."

"O çerçevede geçecek"

Tezcan, bir gazetecinin "Taslak tüzükte bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine, tüzük hazırlama sürecini anlatarak, "Tartışmalar ve görüşmeler sırasında değişmesinin yararlı, doğru olduğu şeklinde bir kurultay iradesi oluşursa o maddeler o çerçevede geçecek. Herhangi bir tartışmayı sınırlayan, kısıtlayan bir tutum içinde değiliz ama şu ana kadar iki madde taslakta kurultay komisyonundan geçtiği şekliyle kabul edildi." dedi.

Kurultay çalışmalarına yarın saat 09.30'da başlayacak.

Muhabir:Barış Gündoğan, Esin Işık