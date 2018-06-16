"Terör tutuklularının cumhurbaşkanlığı adaylığını doğru bulmuyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör tutuklularının cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makama aday olmalarını doğru bulmuyorum. Bunun toplumumuzun, milletimizin vicdanını yaraladığı çok açık ve net." ifadesini kullandı.

BBP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, baba ocağı Eskişehir'in Günyüzü ilçesine gelerek, yakınları ve hemşehrileriyle bayramlaştı.

"Terör tutuklularının cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makama aday olmalarını doğru bulmuyorum. Bunun toplumumuzun, milletimizin vicdanını yaraladığı çok açık ve net." yorumunu yapan Destici, şöyle devam etti:

"Ve tabii sadece toplum vicdanını yaralamakla kalmıyor... Bazı siyasetçilerimiz terör suçlusu birine sanki suçlu değilmiş gibi bir muamele yapıyor ve sanki cumhurbaşkanı adayı olmakla ya da milletvekili adayı olmakla birlikte bütün suçlarından arındırılması gerektiğini, serbest bırakılması gerektiğini dile getiriyorlar. Hatta bununla da yetinmiyorlar, bizzat hapishaneye giderek ziyaret ediyorlar. Bunlar kabul edilebilir bir şey değildir. Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılmasını, serbest bırakılmasını isteyen, onun ayağına gidenler bilerek ya da bilmeyerek isteyerek ya da istemeyerek terör örgütüne meşrulaştırma yönünde hizmet ediyorlar. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz."

Destici, yurt içinde ve dışında PKK’ya karşı ve onun türevlerine karşı ciddi operasyonlar yapıldığına da değinerek, "Hem içeride Cudi'de, Gabar'da, hem dışarda Kandil'e doğru bir operasyon var. İnşallah kısa sürede Kandil'e ay yıldızlı al bayrağımızı dikecek Mehmetçiğimiz. Tabii sadece orada değil Kuzey Irak'taki bütün birimlerine karşı, Suriye'nin kuzeyinde Afrin olsun, Fırat Kalkanı Harekatı olsun bütün bu teröristlere karşı ciddi, kararlı bir mücadele var ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, polis ve güvenlik güçlerinin teröristlere karşı mücadele verdiğini aktaran Destici, "Tabii terör örgütü şu anda kaçıyor, dağılmış vaziyette. İnşallah takip sürecek nereye giderlerse gitsinler orada bulunacak ve tesirsiz hale getirilecekler. İnanıyorum ki çok sürmeden artık PKK'nın beli kırılmakla kalmayacak tamamen süpürülecek. Buradan Kürt kardeşlerimize de seslenmek istiyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok, bizim PKK ile problemimiz var." ifadesini kullandı.