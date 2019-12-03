'Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak'
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak." dedi.
TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santrallerin çevreye uyum için baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl ertelenmesini de içeren yasayı iade ettiğinin hatırlatılması üzerine Muş, söz konusu düzenlemenin yasa metninden çıkarılacağını açıkladı. Mehmet Muş, "Değerlendirmelerimizi yaptık, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesi yasa metninden çıkarılacak." dedi.
Muhalefetle de görüştüklerini bildiren Muş, "Muhalefetin, düzenlemenin kanun metninden çıkarılması yönünde talepleri söz konusu. Zaten diğer maddeler müzakere edildiği için termik santrallere ilişkin düzenlemeyi kanun metninden çıkardıktan sonra bir sorun kalmayacak. Görüşmelerin uzamasını öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Sinan Uslu
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