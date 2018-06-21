Temel Karamollaoğlu'nun Konya mitingi

KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Şahsi meselelerle ilgilenmeyiz. İş, ülke menfaatine geldiğinde sözümüzü söyleriz. Çünkü biz, Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş olarak yola hocamızla birlikte çıktık." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Konya'nın Milli Görüş'ün kalesi olduğunu söyledi.

Konya'da ağır sanayi hamlesinin başlatıldığını, kentte 5. organize sanayi bölgesinin yapılmasında bile bunun etkili olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, tüm bunların Necmettin Erbakan sayesinde olduğunu bildirdi.

- "Yanlışlarını söyleriz ama onları asla düşman olarak görmeyiz"

Karamollaoğlu, AK Parti kadrolarıyla geçmişte birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onların yanlışlarını söyleriz ama onları asla düşman olarak görmeyiz. Bütün yanlışlarına rağmen biz hala onları 'kardeş' diye görürüz. Kardeşliğin, dostluğun bir durumu var. Dost, acı söyler. Sevdiğimizi tenkit ederiz. Sevdiklerimizin yanlışlarını ortaya koyarız. Onlardan da tenkit bekleriz. Siyaseti başkalarını tenkit etmek, toplum nezdinde itibarsız etmek için yapmıyoruz. Şahsi meselelerle ilgilenmeyiz. İş, ülke menfaatine geldiğinde sözümüzü söyleriz. Çünkü biz, Milli Görüşçüyüz. Milli Görüş olarak yola hocamızla birlikte çıktık. Erbakan hocamız bize hedefler koydu. Birincisi ahlak ve maneviyattı. Biz bütün ülkemizi düşünürüz. Bizim gibi düşünenleri de bize karşı çıkanları da hizmete layık görürüz. Hak ve ahlak duygusu olmadan ahlaki değerler tesis edilemez. Onun için biz farklıyız. Biz sadece ülkemizde değil. Bütün İslam ülkelerinde hatta bütün dünyada barışın adaletin hakim olması için çaba gösteririz."

Konuşmaların ardından partisinin Konya milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayan Karamollaoğlu'na daha sonra kadın kolları adına çiçek takdim edildi.

