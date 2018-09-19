Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili açıklamaları sevindirici

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın israftan kaçınılıp, yatırıma ağırlık verileceğine ilişkin açıklamalarını sevindirici bulduklarını belirterek, "Biz bu kararı sonuna kadar destekliyor, arkasında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında sözlerine, yeni eğitim-öğretim dönemi dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyerek başladı.

Eğitimde son 16 yılda 7 kez bakan, 8 kez de sistemin değiştiğini, bütün bu değişikliklerin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirten Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimle ilgili açıklamalarını ise umut verici bulduklarını ifade etti.

"Bu haftanın sevindirici gelişmelerinden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili açıklamaları oldu. Kesinlikle artık israftan kaçınacaklarını ve yatırıma yöneleceklerini söylediler." diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Israrla üzerinde durduğumuz bir noktaya, Sayın Cumhurbaşkanı 'Artık başka çare kalmadı' diyerek vurgu yapmaya başladı. Biz demiştik. Aylardır israf ekonomisine son verilmesi ve üretime dönük yatırımlara ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yaptık, çağrıda bulunduk. Gönül isterdi ki bizim bu uyarılarımız kriz ortamına girilmeden önce dinlense ve anlaşılsaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Biz bu kararı sonuna kadar destekliyor, arkasında olduğumuzu belirtiyoruz."

Karamollaoğlu, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerle görüşmek istediğini ancak izin verilmediğini aktardı.

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde askeri üs kurduğuna değinen Karamollaoğlu, "Buraya her türlü müdahaleye hazır askeri donanma yerleştiriliyor. İsrail, İngiltere, Fransa ve Yunanistan arasında askeri ittifak oluşturuluyor." dedi.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe