TBMM'de 'torba tasarı' görüşülecek

TBMM (AA) - Meclis; konutunda ürettiği elektriği satanlara vergi muafiyeti, elektrikli araçlara teşvik, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV teşviki düzenlemelerini de içeren "torba tasarı" ile Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta salı-çarşamba-perşembe günlerinin yanı sıra cuma günü de çalışacak.

Genel Kurulda, 49 maddesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

Tasarıya göre, apartman ve konutunda ürettiği elektriği şirketlere satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Net asgari ücretlilere, maaşının geçen ay net asgari ücretin altında kalması halinde asgari geçim indirimi sağlanacak.

Tasarıyla, elektrikli araçlar teşvik ediliyor. Elektrik motorlu otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, arazi taşıtı ile motosikletler, muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

İzinsiz maden ocağı açan, üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tasarıyla, Türk sporu ve amatör spor kulüpleri destekleniyor; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının tamamı, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar; amatör sporcuların, bunların çalıştırıcılarının ve diğer spor elemanlarının ücretlerinde kullanılacak.

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe eleman alan işverenlere, 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.

Terör eyleminin ortaya çıkarılması ve bertaraf edilmesinde yardımcı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.

Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartılacak.

İçerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı

Genel Kurulda bu tasarının yasalaşmasının ardından, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Tasarıya göre, mükelleflerin alışları nedeniyle ödedikleri KDV'nin 12 ay boyunca indirim yoluyla giderilemeyip devretmesi durumunda iade edilmesine imkan sağlanacak.

Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımları KDV'den muaf olacak.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara ve bunların depolarına yapılan teslimler, KDV ve ÖTV'den istisna tutulacak.

Maliye Bakanlığı, bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade edecek.

Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulacak.

Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibariyle ödenmeyen ilaç ve tıbbi malzeme borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu ile bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek.