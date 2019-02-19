TBMM yeni Başkanını seçecek

TBMM (AA) - Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle de Genel Kurul, bugün Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşecek.

Bu arada, Genel Kurulda, CHP'nin KOBİ'lerin, esnaf ve çiftçilerin sicil affına ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.

5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.



Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.



Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.



Gök, Yıldırım ile birlikte yaklaşık 7 aylık bir süre içerisinde, son derece saygılı, nazik ve uygar bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Meclisimizin güçlenmesi adına yaptığımız kişisel görüşmeler dışında, her ortak platformda yapıcı ve uzlaşıcı bir anlayışı benimsemeye karşılıklı olarak özen gösterdik. Sonuçta siyasi bir karar verdi Sayın Binali Yıldırım. Kendi takdiridir. Sayın Binali Yıldırım'ın bugüne kadar Meclis Başkanı olarak gösterdiği çalışmalardan dolayı kendisini kutluyor ve yaşantısında başarılar diliyorum." diye konuştu.



Meclis Başkanvekili Gök, bugünden itibaren 5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebileceğini belirtti. Gök, TBMM Başkanı seçiminin, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacağını ifade ederek, sürecin Meclise hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: Meltem Öztürk, Ali Kemal Akan