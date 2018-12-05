TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu haftaya başlıyor

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, 10 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil aralıksız 12 gün sürecek 2019 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın Genel Kuruldaki görüşme takvimi belli oldu.

Buna göre, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 10 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Görüşmeler 21 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

2019 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi şöyle:

11 Aralık Salı Birinci Tur: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı.

12 Aralık Çarşamba İkinci Tur: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

13 Aralık Perşembe Üçüncü Tur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

14 Aralık Cuma Dördüncü Tur: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.

15 Aralık Cumartesi Beşinci Tur: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversiteler (125 bütçe)

16 Aralık Pazar Altıncı Tur: İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

17 Aralık Pazartesi Yedinci Tur: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Başkanlığı,Türk Akreditasyon Kurumu.

18 Aralık Salı Sekizinci Tur: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 1-2-3-4-5-6'ncı maddelerinin oylanması, (1 ve 2. madde görüşmesiz oylanacak).

19 Aralık Çarşamba günü: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14'üncü maddesine kadar (14'üncü madde dahil) oylanması.

20 Aralık Perşembe günü: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16'ncı maddesine kadar (16'ncı madde dahil) oylanması, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın oylanmamış 1-2-3-4-5-6-7'nci maddelerinin oylanması, (1. madde görüşmesiz oylanacak)

Meclisin bütçe maratonu, 21 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.