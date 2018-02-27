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TBMM Genel Kurulu 2 Mart Cuma da çalışacak

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışma günlerinin dışında 2 Mart Cuma da çalışacak.

27 Şubat 2018 Salı 20:15
TBMM Genel Kurulu 2 Mart Cuma da çalışacak
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TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, 2 Mart Cuma da çalışacak.

AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, 524 Sıra Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı gündemin ön sırasına alındı. Tasarı, "temel yasa" olarak görüşülecek.

Genel Kurul bu hafta, bu tasarı üzerinde mesai yapacak. Tasarının görüşmelerinin bitmemesi halinde, Genel Kurul 2 Mart Cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Öte yandan bazı uluslararası anlaşmalar da ön sıralara alındı.

Genel Kurulda MHP, HDP ve CHP'nin grup önerileri de görüşüldü. MHP, "Yağlı tohum ithalatının yarattığı sorunlar ve çözüm önerilerinin tespiti"ne yönelik önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi. Yapılan konuşmalar ve oylamanın sonucunda grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "Militarizm"e ilişkin önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisine geçildi. HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkerenin okunması öncesi HDP'li milletvekilleri Genel Kurulu terk ettiği için öneri üzerine HDP'den hiçbir milletvekili söz almadı. Görüşmelerin ardından HDP Grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP, "Öğrenci mahkumların sorunları"na yönelik önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi. Yapılan konuşmalar ve oylamanın sonucunda CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan boşalan TBMM Anayasa Komisyonu üyeliğine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse seçildi.

Grup önerilerinin ardından 524 Sıra Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

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