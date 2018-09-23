TBMM Başkanı Yıldırım: İç tüzük Cumhurbaşkanlığı Sistemine göre yeniden uyumlaştırılacak

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareketinden önce, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisiyle beraber seyahate Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, Burdur Milletvekili ve Katip Üye Bayram Özçelik, Nevşehir Milletvekili ve Katip Üye Mustafa Açıkgöz, Ankara Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Orhan Yeğin, Ankara Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, Bursa Milletvekili ve Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün de katılacağını belirten Yıldırım, iki ülke arasında uzun bir süre en alt düzeyde devam eden soğuk ilişkilerin yerini samimi, dostane döneme bıraktığını ifade etti.

Yıldırım, son zamanlarda üst düzey ziyaretlerle birlikte ilişkilerin hızla geliştiğinin altını çizerek, "Hatta Özbekistan-Türkiye ilişkileri yüksek düzeyli stratejik işbirliğine de dönüşmüş vaziyettedir." diye konuştu.

TBMM Başkanı olarak Özbekistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Yıldırım, bu ziyaret esnasında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'un da arasında yer aldığı birçok Özbek yetkiliyle görüşeceklerini aktardı.

Yıldırım, bu görüşmelerde iki ülke arasındaki tüm konuların, parlamenter diplomasi, parlamenter demokrasinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki ticaretin, yatırımların ve kültürel faaliyetlerin daha ileri bir noktaya getirilmesi için çeşitli konuların ele alınacağını bildirdi.

Özbekistan'ın hızlı gelişen bir ülke olduğunu, bu nedenle çok ciddi yatırım potansiyelinin bulunduğunu belirten Yıldırım, "Son zamanlarda vizelerin kısa süreli de olsa kalkmasıyla beraber Türk yatırımcılar Özbekistan'da ciddi yatırım hamlesine girmiş durumdalar. Bu ziyaret esnasında TİKA'nın 4 milyon doları bulan sosyal sorumluluk projelerinden mobil ambulans ve mobil hizmet araçlarının da teslimatını yapacağız. Törene de iştirak edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın ikinci bölümünde Semerkant ve Buhara şehirlerinin de ziyaret edileceğini ve yerel yöneticilerle bir araya gelineceğini aktaran Yıldırım, ziyaretin ülke ve millet adına hayırlı sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.

"Bu da aynı şekilde işlem görecek"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir gazetecinin, "MHP, dün af teklifiyle ilgili detayları açıkladı ve yarın da TBMM'ye sunulacak. Meclisteki takvim nasıl olacak ve sizin bu teklife bakışınız nedir?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Ben TBMM Başkanı olmadan partimin af konusundaki düşüncesini biliyorsunuz. Dolayısıyla, şu andaki sorumluluğum itibarıyla benim Meclis'e gelecek tekliflerle ilgili görüşlerimin çok da Meclis'in çalışma sistemine uygun olmayacağını düşünüyorum. Görüşlerim bende mahfuzdur ancak bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler Meclis içerisinde değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak ve sonuç tahakkuk edecektir."

MHP'nin bir süreden beri kamuoyuna mal olan beyanı bulunduğunu ve bunun şimdi teklife dönüştürülerek, somutlaştırılarak TBMM'ye sunulacağını dile getiren Yıldırım, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa, bu da aynı şekilde işlem görecek. Tabii ki daha teklif sunulmadığı için detaylarını takdir edersiniz ben açıklamaya mezun değilim. Parti yetkilileri bu konuda kamuoyuna gerekli bilgileri de vermiş bulunuyor." dedi.

"Yeni dönemde İçtüzüğün uyarlanması meselesi var"

Yeni dönem Meclis çalışmalarının da 1 Ekim itibarıyla başlayacağını anımsatan Yıldırım, "Yeni dönemde Meclisin önünde, milletimizin ihtiyaçları bakımından önemli konular olacağı aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütçe 17 Ekim itibarıyla Meclis'e sunulacak, onun görüşmeleri zaten yıl sonuna kadar komisyonda ve genel kurulda devam ediyor. Bunun yanı sıra yeni dönemde tüzüğün uyarlanması meselesi var, içtüzüğün. Bilindiği gibi mevcut İçtüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir İçtüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli belki yeni düzenlemeler olması da söz konusudur.

Kanun teklifi, tasarısı sadece bütçe kanunuyla sınırlı olduğu için icranın bundan sonraki faaliyetlerde milletvekili veya milletvekillerinin bir veya daha fazla vereceği tekliflerin hangi mekanizmada ele alınacağı, yürütmeden bu kanunlarla olan ilişkileri, komisyon, genel kurul aşamalarında ne olacağı, parti gruplarının görüşleri de dikkate alınarak yeni tüzükte düzenlenmiş olacak."

Yaklaşık 15 gün önce partilere bir çağrı yaptığını anımsatan Yıldırım, "Yeni İçtüzükle ilgili tekliflerinizi eğer TBMM'ye getirirseniz bu teklifler üzerinde bir çalışma yapılabilir.' demiştim. Şu ana kadar henüz ulaşan bir teklif yok. Eğer Meclis açılmadan önce gelirse ona göre izlenecek yolu belirleriz. Meclis açıldıktan sonra gelirse de zaten ne yapılacağı bellidir." diye konuştu.

Hedefin, İçtüzüğün daha çok uzlaşma ile belirlenmesi ve buna göre komisyonlarda, genel kurulda görüşülerek yürürlüğe girmesi olduğunu da vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi:

"Zira içtüzük bir anlamda TBMM'nin anayasası niteliğindedir. O bakımdan mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaşma aranması hedefimizdir. Ancak bu mümkün değilse demokrasinin kuralları işlemeye devam eder, işleyiş çözümsüz kalmaz. Ama tercihimiz uzlaşma yönündedir. Ayrıca iki tane yurt dışına asker gönderme tezkeresinin yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanlığının gönderdiği bir tezkere var. Bunlar da süreç içinde Meclis'te görüşülecek."

Yıldırım, Meclisin diğer işlerinin de devam edeceğini belirterek, "Kısacası 1 Ekim tarihi itibarıyla gazi Meclisimizi yoğun bir çalışma programı bekliyor. Yeni dönemin, yeni çalışma döneminin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Süreç, kendi seyri içerisinde devam edecektir"

Yıldırım, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasına ilişkin olarak da değerlendirmede bulundu.

Yargıtayın bu konuda verdiği kararı anımsatan Yıldırım, "Bu karar üzerinde hukukçular tartışıyorlar, farklı görüşler var ama bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Bu karardan sonra Sayın Enis Berberoğlu, serbest kalmıştır, tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç, kendi seyri içerisinde devam edecektir." dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basın toplantısının ardından Özbekistan'a hareket etti.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan