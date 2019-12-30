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TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Meclis'te bir araya geldi.
Politika 30.12.2019, 13:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Şentop, "Üst düzeydeki bu ziyaretinizi, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin büyük bir göstergesi olarak görüyorum." ifadesini kullandı.
Görüşmede, Moldova Başbakanı Ion Chicu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Moldovalı bakanlar ile her iki ülkeden milletvekilleri yer aldı.
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