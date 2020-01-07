TBMM Başkanı Şentop İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM (AA) - TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ele alındı.

Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.