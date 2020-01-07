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TBMM Başkanı Şentop İran ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü
TBMM Başkanı Şentop, İran ve Iraklı mevkidaşları Ali Laricani ve Muhammed el-Halbusi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 07.01.2020, 17:02
TBMM (AA) - TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Şentop, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.