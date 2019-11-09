TBMM Başkanı Şentop: Hepimizin görevi necip milletimizin barış, huzur içinde yaşamasını temin etmek
TBMM Başkanı Şentop, "Hepimizin görevi, necip milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek ve devletimizi ebediyete kadar yaşatmak için gayret etmektir." ifadesini kullandı.
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
10 Kasım'ın, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" şiarıyla istiklal mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı olduğunu anımsatan Mustafa Şentop, bugünün yas tutma ya da yakınma günü değil bilakis Meclisin ilk başkanını, istiklal mücadelesinin önderini, devletin kurucu liderini anlamak, ideallerini anlatmak için fırsat günü olduğuna dikkati çekti.
Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Hepimizin görevi, necip milletimizin barış, huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek ve devletimizi ebediyete kadar yaşatmak için gayret etmektir. Devletimiz, zamanın ruhuna uygun şekilde kendini yeniden var etme kabiliyetine sahiptir. Yeni yönetim yapımız ve anlayışımız da bunun somut bir göstergesidir. Bu anlayışımız istikbalde de milli hedeflerimize ulaşma irademizin merkezinde olmaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ile anıyorum. Medeniyetimizi yeniden ihya etme davamızın liderine vefatının 81'inci yılında rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun."
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