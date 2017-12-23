Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'a geldi

TBMM Başkanı Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:22
TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'a geldi
banner230

İSLAMABAD (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Kahraman ve beraberindeki heyeti, Nur Han Askeri Havalimanında, Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanı ve Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik, İslamabad Büyükelçisi Babür Girgin ile Pakistan Milli Meclisi Protokol Müdürü Anvar Sail ve büyükelçilik görevlileri karşıladı.

TBMM Kahraman ile TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve bazı milletvekilleri de İslamabad'a geldi.

Muhabir: İsmail Çimen

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim