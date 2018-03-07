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TBMM Başkanı Kahraman, Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile görüştü

TBMM Başkanı Kahraman, Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile görüştü, Kahraman ile Enkhbold, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası İşbirliği Protokolü 2018-2020 Eylem Planını imzaladı.

07 Mart 2018 Çarşamba 17:42
TBMM Başkanı Kahraman, Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile görüştü
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TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile görüştü.

Kahraman ile Enkhbold önce makamda baş başa, daha sonra TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda heyetlerarası görüşmede bir araya geldi.

İsmail Kahraman, yaptığı konuşmada, Enkhbold ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enkhbold'a, "Tarihi bağlarımız ve kök birliğimiz olan bir ülkeyi temsil ediyorsunuz." diye seslenen Kahraman, heyete, Meclis ve Türk milleti adına en iyi dileklerini sundu.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye ve Moğolistan arasındaki beraberlik ve dostluğun, bölgesel ve dünya barışına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold da sıcak karşılamadan dolayı Kahraman'a teşekkür etti.

Bu görüşmeyi, iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracak tarihi bir ziyaret olarak değerlendiren Enkhbold, 2018 yılında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlayacaklarını kaydetti.

Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Chinzori Sodnom, Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, her iki ülkenin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınması sağlanmış olacak.

Anlaşma, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla, hastalık ve analık sigortalarını kapsıyor. Bu çerçevede her iki akit taraf mevzuatına tabi olanlar, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit işlem görecek. Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi mümkün olacak.

Kutup Yıldızı Şeref Madalyası ile ödüllendirdi

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold, Moğolistan Cumhurbaşkanlığının kararıyla, iki ülke arasındaki iş birliğine yaptığı katkılardan dolayı Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan'ı "Kutup Yıldızı Şeref Madalyası" ile ödüllendirdi. Enkhbold, Erdoğan'ın yakasına madalyayı taktı.

İsmail Kahraman ile Mieygombo Enkhbold, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası İşbirliği Protokolü 2018-2020 Eylem Planını imzaladı.

Enkhbold daha sonra, İsmail Kahraman'ın eşliğinde, Meclisin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan yeri ziyaret etti.

Muhabir: Coşkun Ergül

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Politika
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