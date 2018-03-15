TBMM Başkanı Kahraman, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi ile görüştü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Irak'ın teröre karşı verdiği mücadelede müspet derecede neticeye ulaşması bizi de çok memnun etmiştir." dedi.

Kahraman, TBMM Başkanlık Makamı'nda Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile yaklaşık bir saat baş başa görüştü. Daha sonra Divan Salonu'nda heyetler arası görüşmeye geçildi.

Burada konuşan Kahraman, Türkiye ve Irak'ın tarihi köklere bağlı iki devlet olduğunu, Irak'ın geçtiği zorluklar sonrasında düzlüğe doğru ilerlemesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Irak'ın bütünlüğünün ve huzurunun, hem bölgesel hem uluslararası barışın temelini oluşturduğunu ifade eden Kahraman, "Irak'ın teröre karşı verdiği mücadelede de müspet derecede neticeye ulaşması bizi de çok memnun etmiştir. Türkiye'deki terör faaliyetlerine karşı ortak hareketiniz bizi de memnun etmiştir." diye konuştu.

Kahraman, terörün, bir insanlık suçu olduğunu ve devletlerin samimi şekilde bir araya gelerek bunu çözmesi gerektiğine dikkati çekerek, Irak'ın yaralarını biran evvel sarması ve güzel günlere erişmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Irak ile her platformda beraberliği sürdüreceklerine değinen Kahraman, "Ümit ederim iki ay sonraki seçimlerde yine güçlü bir kadro ortaya çıkar. Türkiye olarak başarılar dileriz. İleride çok daha güçlü beraberliklerimiz olacaktır. Size ve şahsınızda Irak parlamentosu ile Irak halkına Türk halkının iyi dileklerini sunuyorum." dedi.

"Irak'ın kurtarılmış bölgelerine artık istikrar gelmiştir"

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Irak'ın yanında yer almasından dolayı teşekkür etti.

Irak'ın, teröre özellikle DEAŞ ve diğer aşırı uçlara karşı savaşında Türkiye'nin desteğini önemli bulduklarını belirten Cuburi, "İki ülke arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunu ve köklerinin derinlikte olduğunu Türkiye bir kez daha göstermiştir. Irak'a daha fazla su verilmesi ile de bunu göstermiştir." dedi.

Cuburi, Irak'ın yakın zaman içinde yeni bir dönemle karşı karşıya kalacağına işaret ederek, bunun yapı, istikrar ve ortak iş birliği ile kendini göstereceğini söyledi.

Bu tür görüşmelerin de yeni ufuklar açılması açısından önemli olduğunun altını çizen Cuburi, "Bölgemiz aslında oldukça zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu dönem içerisinde en fazla faturayı siviller, kan olarak ödemektedir. Bölgeyi barışa ve istikrara götürecek ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu da ortak çalışmayı gerektirmektedir. Teröre ve aşırı uçlara karşı ortak çaba harcamalıyız ki bölgeyi tahribattan kurtarabilelim." diye konuştu.

Cuburi, bölgede farklı kutuplar arasında bir çekişmenin olduğunu, bu çekişmenin de bölgeyi istikrar açısından tahrip ettiğini bildirdi.

Söz konusu kutuplar arasında tam bir birleşmenin olması gerektiğinin altını çizen Cuburi, şunları söyledi:

"Irak ve Türkiye önemli büyük bir güçtür. İki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesinden memnunuz. DEAŞ'ın tahrip ettiği bölgelerin yeniden imarı noktasında biliyoruz ki Türkiye bizim için çok önemli bir taraftır. Türk şirketlerinin bu konuda ün sahibi olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde de Türk şirketlerinin Irak'ta önemli rol almasını istiyoruz. Irak'ın kurtarılmış bölgelerine artık istikrar gelmiştir. Bölge insanı özellikle istikrar konusunda elinden gelini yapmaktadır. Kurtarılmış bölgelerin imarının gerçekleşmesi sonrasında hangi etnik grup olursa olsun rahat bir şekilde burada insanların yaşamalarını istemekteyiz. İki ülkenin korunması açısından Irak parlamentosu olarak buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum; Türkiye'ye ve bölgeye zarar verebilecek özellikle PKK gibi terör örgütlerinin orada bulunmasına tamamen karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda tam iş birliği içerisinde bu işin üstesinden geleceğiz. Irak bilindiği üzere siyasi istikrara yönelik çalışmaktadır. İki ay gibi bir süre sonra seçimler yapılacaktır. Irak bu seçimlere çok önem vermekte ve mümkün olduğu kadar sorunsuz girmek istemektedir. Özellikle DEAŞ gibi terör örgütlerinin teslimine ilişkin konunun önemini biliyoruz. Adaletin en iyi şekilde sağlanması için özellikle müdahil olacağız."

Heyetler arası görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Muhabir: İsmail Çimen