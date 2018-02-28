TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: CHP, HDP ile ittifak yapsın

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, bir etkinlik için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi partilerin ittifak yapmasına imkan sağlayan düzenlemeyi meclise sunduklarını hatırlattı.

15 Temmuz'dan sonra MHP ve AK Parti'nin ortak bir milli duruş sergilediklerini ve söz konusu milli değerler olduğunda mutabakata varmakta zorlanmadıklarını dile getiren Şentop, "Siyasi partiler ittifak yapar yapmaz ayrı bir şey. Bu partilerin tercihidir. Bir araya gelmek isteyenler veya istemeyenler olabilir. O bakımdan bizimki objektif bir kanun düzenlemesidir. 15 Temmuz'dan sonra MHP ile bizim birçok milli konuda Türkiye'yi ilgilendiren bir konuda ortak bir tavrımız ve duruşumuz var. Bu noktaya gelişimizin altındaki ortak sebep de budur. 15 Temmuz, Türkiye siyasi tarihinde bir milattır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 7 Ağustos'ta Yenikapı'da büyük bir miting yapıldı. Bütün dünyaya bir mesaj verildi. Türkiye'de birlik beraberlik mesajı." diye konuştu.

Şentop, Yenikapı ruhuna ilk başta CHP'nin de iştirak ettiğini ancak daha sonra farklı tutum ve davranış içine girdiğini belirtti.

AK Parti ve MHP'nin 16 Nisan'daki halk oylamasında da ortak bir tavır sergilediğini ifade eden Şentop, Türkiye'nin meselelerinde bir mutabakatın ve ittifakın olduğu mesajının verildiğini vurguladı.

"Yenikapı ruhu " ile yola devam edildiğinin altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Buraya CHP de iştirak etmişti. Ancak daha sonra CHP buradan farklı tutum ve tavırlar içine girmeye başladı. MHP ile biz bu milli duruşu sürdürmek üzere başka hamleler yaptık. Türkiye'de darbe olmasının önünü bütünü ile kapatacak bir hukuki düzenleme ile hükumet sistemi değişikliği yaptık. 16 Nisan'da milletimizin yaptığı bu değişiklikle beraber Türkiye yeni bir döneme girmiş oldu.

Onun için sayın Bahçeli'nin ifadesi ile 'Yenikapı ruhu 16 Nisan şuuru' ile yolumuza devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz hükümet sistemi değişikliğinin zorunlu sonucu olarak uyum kanunları çerçevesinde bir reform tablosu ile karşı karşıyayız. MHP ile birlikte ilk adımını atmış olduğumuz bu düzenlemenin benzerleri uyum kanunları çerçevesinde reform düzenlemeleri olarak meclise gelecek."

"CHP, HDP ile ittifak yapsın"

"Cumhur İttifakı" ile Türkiye'deki seçim sistemini etkileyecek veya değiştirecek yeni bir formül yoluna gidilmediğinin altını çizen Şentop,1969'dan beri uygulanan seçim sistemini muhafaza ettiklerini ifade etti.

CHP'nin "ittifakla daha çok vekil çıkaracaklar" gibi söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Şentop, önerilen değişiklikle Türkiye'deki seçim sistemini, seçim bölgelerini ve çevrelerini milletvekili dağılımlarını etkileyecek yeni formül önerilmediği değerlendirmesinde bulundu.

"Yaklaşık 1969'dan beri uygulanan seçim sistemlerini aynen muhafaza ediyoruz" diye Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız tek şey, isteyen siyasi partiler bir araya gelerek, kanunda belirtilen şartlara göre ittifak yapabilir, birlikte seçime girebilirler. CHP'nin sağda solda söylediği 'ittifakla daha çok vekil çıkaracaklar bunun hesabını yaptılar' gibi açıklamalar tamamen yalan. Eğer böyle bir şey olsaydı yeni bir formül getirmemiz lazımdı. Yeni bir formül getirmedik biz. İttifaklar çok milletvekili çıkartır mı? Bazı ittifaklar çok milletvekili çıkartır, bazı ittifaklar az milletvekili çıkartır. Bunu şimdiden tayin edebilmek mümkün değil. O zaman siyasi partiler bunun hesabını yapacak ve ona göre bir araya gelecek.

CHP, HDP ile ittifak yapsın. Neden yapmıyor? Bir araya geldiklerinde oyları düşüyor, milletvekili sayıları düşüyor. Demek ki her ittifak milletvekili sayısını arttırmıyormuş. Biz sadece bir imkan getiriyoruz. Milli meselelerde birlikte bir duruş, tavır sergilemeyi başaran partiler, kanundaki şartlara göre bu ittifakı yapacak."

"Partilerin nasıl ittifak yapacaklarına dair bir hukuki zemin ortaya koyduk"

AK Parti ve MHP'de oluşturulan 3 kişilik heyetin yoğun ve titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Şentop, bu çalışmalar neticesinde siyasi partilerin ittifakını engelleyen hususları kaldırdıklarını söyledi.

Öneride partilerin nasıl ittifak yapacaklarına ilişkin hukuki bir zemin ortaya konduğuna dikkati çeken Şentop, şöyle konuştu:

"Bizim ittifakla ilgili yapmış olduğumuz şey; siyasi partiler kanununda, milletvekilleri seçimi kanununda ittifakı engelleyen yasaklar vardı, bunları kaldırdık. Tabii bu yasaklama, uygulamayı tamamen sona erdiriyor muydu? Hayır. 1991'de siyasi partiler kanuna karşı hile yaparak ittifak yaptılar. Başka türlü ittifak şansları yoktu. 1995 ve 1999'da da ittifak yapanlar oldu. Böyle bir ittifak yapma durumu fiilen devam ediyordu. Biz bu fiili durumun bir hukuki düzenleme ile önünü açmak istedik. Onun için yasakları kaldırdık. Partilerin nasıl ittifak yapacaklarına dair de bir hukuki zemin ortaya koyduk."

"Saadet Partisi hakkında bir değerlendirme yapmak için daha erken"

Şentop, Büyük Birlik Partisi'nin beyanlarından "Cumhur İttifakı"na destek vereceklerini anladıklarını ifade etti.

Saadet Partisi için bir değerlendirme yapmanın erken olduğuna vurgu yapan Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah biz Türkiye'yi önceleyen, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riskler ve tehditlere karşı birlikte bir duruş sergilemeyi tercih eden siyasi partilerin hepsini bu çatı altında toplanmaya, birlikte hareket etmeye, seçime girmeye davet ediyoruz. Saadet Partisi hakkında bir değerlendirme yapmak için daha erken. Önce bir kanun değişikliği teklifimiz meclisten geçsin. İttifakın kanuni bir alt yapısı oluşsun, ondan sonra da farklı siyasi partilerle -Saadet Partisi de dahil- görüşmeler yapılacaktır."















