"Tatil planlarınızı bir hafta erteleyin"

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Seçime bir hafta gibi bir süre kalmış durumda. Vatandaşlarımızın da tatil planlarını bir hafta ertelemelerini ve oy kullanmalarını öneriyorum." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Konya'da, AA muhabirine açıklamada bulunan Sorgun, oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Oy kullanmanın öneminin, demokratik olmayan ve seçim yapılmayan ülkelerde fark edildiğini belirten Sorgun, "Bizim insanımız yüzde 85'lere varan katılım oranıyla dünyada en çok katılımlı seçimleri yapıyor. Ancak bayramdan bir hafta sonra seçimin yapılacak olması, okulların tatile girmesi ve tarım mevsimi olmasından dolayı vatandaşlarımızın bu konuda bir ihmal göstermemelerini, sandığa gitmelerini ve en demokratik hakları olan oylarını kullanmalarını öneriyorum. Seçime bir hafta gibi bir süre kalmış durumda. Vatandaşlarımızın da tatil planlarını bir hafta ertelemelerini ve oy kullanmalarını öneriyorum." diye konuştu.

- "Bayramda yurt dışında oy kullanma işlemleri daha yoğun olacaktır"

Sorgun, yurt dışındaki vatandaşların 7 Haziran'dan itibaren oy verme sürecinin başladığını ve 19 Haziran'a kadar devam edeceğini anımsattı.

Gümrük kapılarında da oy kullanma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Sorgun, "Yurt dışında 3 milyon 50 bin civarında seçmenimiz var. Bunların önemli bir kısmının oy kullanacağını öngörüyoruz. Özellikle bayram süresince oy kullanma işlemleri daha yoğun olacaktır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanması özellikle aidiyet açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların birçok Avrupa ülkesinde program yapmasının engellendiğine dikkati çeken Sorgun, şöyle devam etti:

"Demokrasi laflarıyla, hoşlarına gitmeyen ülkeleri terbiye etmek isteyenler, demokrasiyi bir sopa gibi kullananlar, demokrasi açısından tamamen sınıfta kalmıştır. Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine ve yandaşlarına her türlü propaganda serbestliğini sağlarken, meşru oluşumlara çok yüzeysel bahanelerle engel çıkarmalarını kabullenmek mümkün değil. Bu olaylar vatandaşlarımızın sandığa gitmesine ve daha fazla oy kullanılmasına vesile oluyor."

- Seçim güvenliği

Seçim güvenliği konusuna da değinen Sorgun, seçimlerin demokratik ve şeffaf bir ortamda yapıldığını, bu durumun birçok kurum ve seçim gözlemcisi tarafından takdirle karşılandığını anlattı.

Yapılacak seçimlerin tamamen yargı gözetimi ve denetiminde olacağına işaret eden Sorgun, "Seçimlerimiz siyasi partilerin katılımıyla yapılıyor. Bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Seçmenin herhangi bir baskı görmeden özgürce sandığa gidebilmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorgun, ilk turda Cumhur İttifakı'nın ipi göğüsleyeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yine TBMM'de AK Parti olarak çoğunluğu sağlayacağımıza inanıyoruz. Biz, milletimizin bundan önce verdiği kararlara nasıl saygı duyduysak, bundan sonraki vereceği kararlara da saygı duyacağız. Milletimizin istikbal ve istiklale güvendiğini biliyoruz. AK Parti'nin kaderinin, Türkiye'nin kaderiyle özdeşleştiğini görüyoruz. Bunun için milletimizin tercihini AK Parti'den yana yapacağını sahada da görüyoruz."



