Taşdelen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Asya'dan Afrika’ya, Latin Amerika'dan, Orta Doğu’dan Kafkaslara ezilen ulusların sembolü olan 30 Ağustos sadece bir zafer değil, ulusumuz için kurtuluş, dünya halkları için özgürlük günüdür." ifadesini kullandı.

Taşdelen, 30 Ağustos Zaferinin 96. yıl dönümünü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "milletin azim ve kararına" güvenerek çıktığı kurtuluş yolunda ulusun bağımsız olacağını ve halkın kendi kaderine el koyacağını bildiğini hatırlatan Taşdelen, "Onun büyük ve devrimci önderliği ile halkımız emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı." değerlendirmesini yaptı.

Taşdelen, şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk, kendi halkından başka, üstelik savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan, Orta Doğu’dan Kafkaslara ezilen ulusların sembolü olan 30 Ağustos sadece bir zafer değil, ulusumuz için kurtuluş, dünya halkları için özgürlük günüdür. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos'u kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum."

