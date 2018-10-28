Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi mutlu edecek hazırlıklarımız sürüyor

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Balçova Kaya Termal Otel'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne telekonferansla bağlanarak, salondakilere hitap etti.

Yoğun temposundan dolayı etkinliğe katılamadığını belirten Pakdemirli, Türkiye'nin bütün illeri ziyaret ederek bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.

Pakdemirli, yakında yerel seçimlerin gerçekleşeceğini belirterek, "Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor alabilir. Olmalıdır da. Bu aday olmadığında şahsi hırslarımız ile hareket etmemeliyiz. Bana göre tek bir rakibimiz var o da kendinizsiniz. Siyasette rekabet güzeldir ama fazlasına girmeyin. Bu davayı asla ve asla kişiselleştirmememiz lazım." diye konuştu.

Aldığı terbiyeye göre göreve talip olmamak gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Hepimizin kalıcı görevi AK Parti üyeliği, diğer görevlerin hepsi geçici. Bana göre önümüzdeki bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi. Yıllardır 16 yıllık AK Parti kazanımlarının kalıcı olması için bu seçim çok önemli. (Adnan) Menderes ile başlayan, (Turgut) Özal ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan ile de hakla hizmet anlamında zirveye ulaşan bu hoş sedanın devam etmesi mutlaka gerekiyor. Yoksa İttihat ve Terakki, yani birlik ve gelişme anlamını ama sadece sözde bu anlamı taşıyan Osmanlı İmparatorluğu'nu çökerten zihniyetin devamı bizim tökezlememizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, meselenin, AK Parti veya Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi olmadığını dile getirerek, kendisinin geçmişte de teşkilatta çalıştığını, bundan sonra da asla ve asla AK Partinin savunuculuğunu bırakmayacağını dile getirdi.

Yakında tarımda 5 yıllık programı açıklayacaklarını aktaran Pakdemirli, "Ege'ye özel üretimimizi artıracak, çiftçimizi mutlu edecek hazırlıklarımız sürüyor. En yakın zamanda da bunların müjdesini vereceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir'deki teşkilatlarda heyecan ve coşku olduğunu belirterek, bu coşku ve heyecanın İzmir'de bir şeylerin değiştireceğine inandığının söyledi.

Türkiye'nin, karşılaştığı ekonomik saldırıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından atılan adımlarla atlattığının altını çizen Dağ, "Artık önümüze, yolumuza bakıyoruz. Bundan sonra da bu konuda yapılması gereken ne varsa, atılması gereken hangi adım varsa devam edecek." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, andımız hakkında ağzını bile açmadı"

İstanbul'da gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvenin önemine değinen Dağ, şunları söyledi:

"Son 3 ayda Suriye'de yaşayan 3,5 milyon insan bugün ülkelerini terk etmediyse, bu insanlar hayatta ise buna vesile olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız Soçi Zirvesi'nin bitimine yakın Rusya Devlet Başkanı Putin'in kolundan tutup, 'Buradaki 3,5 milyon insan gözü, kulağı bu zirvede. Bu zirveden bir netice bekliyor. Öyle ya da böyle burada bu insanların hayatta kalabileceği bir netice almamız lazım.' dedi ve oradan olumlu bir kararla döndü."

Dağı, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında okunan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal edilmesine ilişkin ise "Geçtiğimiz salı günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konu hakkında ağzını bile açmadı. Neden? Çünkü HDP ile ittifak yapacaklar ya yerel seçimde. O ittifaka zarar gelmesin diye Kılıçdaroğlu bu konu hakkında konuşmadı. Biz ise 2013'te ne düşünüyorsak aynısı söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de partinin kurulduğu günden bu yana çeşitli görevlerde yer aldığını söyledi.

Artık aday adayların çıkıp parti içinde yarışamayacağının altını çizen Şengül, aday adayı olanların açıklama yapmayacağını, İl Başkanlığının gerekli çalışmayı yaptıktan sonra birini belirleyeceğine işaret etti.

Şu anda İzmir'in heyecanla ve umutla AK Parti belediyeciliğini beklediğini aktaran Şengül, "Bunlar 4 yıl yatıyor. Sonra son 6 ay Atatürk üzerinden Cumhuriyet üzerinden hassasiyet geliştiriyor. Artık İzmirli bunu yemiyor, inanmıyor. İzmir 6 ay sonra size sandıkta gerekli cevabı verecek. CHP'nin kalesi olarak görüyorlar İzmir'i. Kaleye kimin bayrak dikeceğini 31 Mart'ta göreceğiz." diye konuştu.

Sürpriz doğum günü

Öte yandan AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, konuşma yaptığı sırada bir grup genç, ellerinde pastayla gelerek Badem'in doğum gününü kutladı.

Badem, pastadaki mumu üfleyerek gençlere teşekkür etti.

Daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, başkanlıklarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı "Cumhuriyet" filminde rol alan gönüllü oyunculara Şengül hediye verdi.

Etkiliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Cemal Bekle ve Mahmut Atilla Kaya da katıldı.

Muhabir: Yusuf Şahbaz