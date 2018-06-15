Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu tür saldırılar birliğimize, beraberliğimize asla ve kat'a zarar veremeyecektir. Mutlaka ve mutlaka inanıyorum ki bu saldırıyı gerçekleştirenler de hak ettiği cezayı alacaktır." dedi.

Bayram namazını başkentte Taceddin Sultan Camisi'nde kılan Destici, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dün Şanlıurfa Suruç'ta kimsenin istemediği üzücü bir hadise yaşandığını, seçim çalışması yapan AK Partililere silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirten Destici, saldırıyı yapanları ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını ve lanetlediğini söyledi.

Faillerin en kısa zamanda arkasındaki güçlerle bulunması, hukuk önüne çıkarılması ve hakettiği cezayı almasını isteyen Destici, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Mustafa Destici, "Bu tür saldırılar birliğimize, beraberliğimize asla ve kat'a zarar veremeyecektir. Mutlaka ve mutlaka inanıyorum ki bu saldırıyı gerçekleştirenler de hak ettiği cezayı alacaktır." ifadesini kullandı.

Milletin her bir ferdini sakin olmaya, bu tür provakasyonlara gelmemeye çağıran Destici, şöyle devam etti:

"Bir kısım hainlerin, terör örgütü üyelerinin ve yandaşlarının, onların destekçilerinin amacı zaten bu seçim sürecini kana bulamaktı, proakatif eylemler yapmaktı, karıştırmaktı ülkeyi. Biz bugünlere kadar bu tuzaklara düşmedik. Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, Boşnak, Alevi, Sünni bu topraklarda birlikte yaşadık, yine birlikte yaşayacağız ve inşallah hep birlikte el ele vererek, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele ederek terör belasından da önümüzdeki süreçte kurtulacağımıza yürekten inanıyorum."

- "Önemli olan birliğimiz"

Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Destici, Allah'tan bayramın birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını niyaz etti.

Bayramların aynı zamanda hatırlamak, paylaşmak demek olduğunu belirten Destici, bu bayramda örf, adet ve dine uygun olarak büyüklerin ziyaret edileceğini, küçüklerin sevindirileceğini, akrabalardan başlayarak, yakınlarla bayramlaşılacağını, bunun da birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacağını belirtti.

Filistin'den Doğu Türkistan'a, Kafkaslardan Myanmar'a, Suriye'ye, Irak'a kadar İslam coğrafyasının pek çok noktasında kan, gözyaşı ve zulüm olduğunu aktaran Destici, "Buradaki bütün kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram onların da kurtuluşuna vesile olur. Yine Balkanlardan başlayarak Batı Avrupa'ya kadar pek çok noktada, soydaşlarımız, dindaşlarımız var. Onlar da buruk bir bayram yaşıyorlar. Onların da bayramını hassaten tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir bayramı birlikte geçirirler." diye konuştu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, yaralı gazilere de acil şifa dileğinde bulundu. Destici, "Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da terörün tüm unsurlarına karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimizin Rabbim, yar ve yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin inşallah." dedi.

Destici, yaklaşan seçimlerin hayırlara vesile olmasını da dileyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Seçimler de gelip geçecektir ve biz yine burada birlikte yaşayacağız. Onun için bu hassasiyeti asla gözden kaçırmamamız lazım. Elbette ki eleştirilerimizi söyleyeceğiz, herkes projelerini söyleyecek, kendisini anlatacak ama bunu yaparken birliğimizi, beraberliğimizi zedeleyecek tavır, söz ve davranışlardan kaçınmamız lazım. Kamplaştırıcı, ayrıştırıcı söz ve davranışlardan uzak durmamız lazım. İnşallah, ramazan ayında böyle geçti, güzel bir seçim süreci oldu, bayramda ve bayramdan sonraki son haftada da ben böyle geçeceğine yürekten inanıyorum. Sonuç hepimiz için hayırlı olur. Önemli olan Allah'ın takdiri ve milletimizin iradesidir."

Destici, namazın ardından partisinin kurucusu ve eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Yazıcoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Destici, bayramını kutlayan çocuklara harçlık verdi.