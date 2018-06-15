Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Güvenlik güçlerimizin Kandil'e, Sincar'a girmesini hazmedemeyenler içeride eylem çıkararak dikkatleri başka tarafa çekmek istemektedirler. Şükürler olsun güvenlik güçlerimizin, polisimizin, askerimizin, korucumuzun hem içeriye hem de dışarıya gücü yeter." dedi.

Sorgun, Konya Valiliğince Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Sorgun, bayramların huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik ve yardımlaşma demek olduğunu ancak bu bayram ülke huzurunu bozmaya yönelik bir saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Sorgun, Suruç'taki saldırının kendisini üzdüğünü belirterek, "Terör örgütü ve yandaşları bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden yüz bulamayınca teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır. Milletvekillerimizle ve İl Başkanımızla görüştüm kendilerine bir taraftan taziyelerimi bir taraftan geçmiş olsun dileklerimi bildirdim." ifadelerini kullandı.

- "Birliğimizi, kardeşlerimizi, huzurumuzu asla bozamayacaklar"

Saldırıyı düzenleyenlerin amaçlarına ulaşamayacağını vurgulayan Sorgun, şunları kaydetti:

"Hem içeride hem dışarıda güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmalarını ve halkımızın devletimize, milletimize ve bayrağımıza olan inancını, güvenini, desteğini hazmedemeyen örgüt ve yandaşları, dağılmakta, gevşemekte olan kendi taraftarlarını pekiştirmek ve kendilerine olan aidiyeti adeta sağlamlaştırmak ve gözdağı vermek üzere, bu elim hadiseleri cereyan ettirmiştir. Bir taraftan halkımızın, bölge insanımızın, Kürt kardeşlerimizin sağduyusu, öbür taraftan güvenlik güçlerimizin dikkati ve hassasiyeti sayesinde olaylar çok daha fazla büyümeden önlenmiş durumda. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim birliğimizi, kardeşlerimizi, huzurumuzu asla bozamayacaklar. Güvenlik güçlerimizin Kandil’e, Sincar'a girmesini hazmedemeyenler, içeride eylem çıkararak dikkatleri başka tarafa çekmek istemektedirler. Şükürler olsun güvenlik güçlerimizin, polisimizin, askerimizin, korucumuzun hem içeriye hem de dışarıya gücü yeter. Onlara göz açtırmıyorlar ve açtırmayacaklar Allah’ın izniyle."

Bayramlaşma programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da tüm vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Suruç'taki saldırıyı kınayan Kalaycı, şunları söyledi:

"Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler bu şekilde provokasyon amaçlı, ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

Programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bir konuşma yaparak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve Suruç'taki saldırıyı kınadı.

Bayramlaşma programına, Konya Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri, bürokratlar, askeri ve siyasi yetkililer de katıldı.