Milletvekili adaylarını tanıtmak için Kayseri’ye gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kamalak, “Ülkemiz tarihinde olmadığı kadar coğrafyasında yapayalnız duruma düşürülmüştür” dedi. Destici ise, “Bizim ittifakımızın özü sevgi, barış, kardeşlik” ifadelerini kullandı.Düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Niçin ittifak? Kime karşı ittifak diye soruyorlar. Biz kimseye karşı, falan şahsa, falan partiye karşı bir araya gelmiş değiliz. Biz ülkenin problemlerinin çözümü, milletin sıkıntılarını giderebilmek için bir araya geldik. Gerçekten Türkiye’miz tarihinde olmadığı kadar dış borç yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemiz tarihinde olmadığı kadar coğrafyasında yapayalnız duruma düşürülmüştür. Türkiye’miz tarihinde olmadığı kadar batı tarafından en ağır şekilde itham edilmiştir. Girmeye çalıştığımız AB parlamentosu karış karış Türkiye’yi soykırımla itham etmiştir. İşte bu problemi çözmek, emeklilerimizin, işçilerimizin, çalışanlarımızın mağduriyetini gidermek için, 11 milyon civarındaki gencimize iş bulabilmek, ekonomiyi içinde bulunduğu dar boğazdan, sıkıntılı durumdan kurtarabilmek için bir araya geldik" diye konuştu.Kamalak ayrıca, "Aziz milletimizin desteğiyle bu problemleri çözüp ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları çözeceğiz. Şundan herkes emin olsun, Türkiye’nin çözemeyeceği, halledemeyeceği hiçbir problemi yoktur. Yeter ki ehil kadrolar problemleri çözmek için el ele versin, iş başına gelsinler. Biz şimdi milli ittifakı oluşturduk bundan sonraki mücadelemiz milli iktidar için olacak" şeklinde konuştu.Gittikleri her yerde insanların kendilerine milli, manevi değerlere bağlı olanların bu değerler uğruna siyaset yapmasını istediğini dile getiren Destici, "Siyaseti kendi çıkarları, parti çıkarları için değil, ülkesi ve milleti, mazlum ve mağdur Türk İslam coğrafyası için yapmamızı isteyenlerin arzusunu yerine getirdik. Milletin, tarihin, insanımızın ve coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktan kaçamazdık ve kaçmadık. Bu ittifakın, bu işbirliğinin daha geniş olmasını arzu ettik ve bu konuda da üzerimize düşen her şeyi yaptık. Hiçbir şart koşmadık, hiçbir talepte bulunmadık. Çünkü ülkemizin, coğrafyamızın içinde bulunduğu şartlar bizi buna itti ve mecbur bıraktı" ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Destici, "Netice olarak geçmişi tertemiz ve pırıl pırıl kadrolara sahip gerçekten ülkemizin ve coğrafyamızın tüm problemlerini çözecek kadrolara sahip bu iki partimizin mensupları, kadroları bir araya geldi ve milli ittifakı oluşturdu. Bizim ittifakımızın özü sevgi, barış, kardeşlik. Ülkemiz, milletimiz, gelecek nesillerimiz, insanımız için burada birleştik" dedi.