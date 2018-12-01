SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fırat'ın doğusuna harekat yapılacağıyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu tarafından açıklamalar yapıldı. Biz bunun artık sözde kalmasını değil, eyleme geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Destici, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde BBP İlçe Teşkilatı tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtımında yaptığı konuşmada, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri tekrar kazanacaklarını ve çalışmaya kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Yerel seçimlerin ülkeye, devlete, millete hayırlı olmasını dileyen Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden temsil edilmeye başladıktan sonra millete verdiğimiz sözleri yerine getirme gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Destici, yapacakları çalışmalara değinerek şunları kaydetti:

"Özel güvenlik görevlileriyle ilgili kanun teklifimizi verdik. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var, bir hak mahrumiyeti yaşıyorlar, onlara sahip çıktık, bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Asgari ücretlilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz, vergi dilimindeki haksızlığın ortadan kaldırılması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kadro alamayan bütün kardeşlerimizin kadro alması için uğraşımızı vereceğiz. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin ve zorluklarının ortadan kaldırılması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz."

Destici şöyle devam etti:

"Ülkemiz, devletimiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele ediyor ve biz de bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Fırat'ın doğusuna harekat yapılacağıyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu tarafından açıklamalar yapıldı. Biz bunun artık sözde kalmasını değil, eyleme geçirilmesini istiyoruz. Fırat'ın doğusunda, Kandil'de Sincar'da PKK, PYD, YPG örgütünün mutlaka yok edilmesini devletimizden bekliyoruz. Artık bunlara göz yumulmamalı, bunlara müsaade edilmemeli."

Destici, konuşmasının ardından Şarkışla Belediye Başkan adayının Mahir Arı olduğunu açıkladı.

Arı da selamlama konuşması yaparak yerel seçimlerde destek istedi.