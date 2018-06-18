Soylu'nun Mucur mitingi

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle mücadelemiz aynı ölçüde devam edecektir, Türkiye'nin kalkınma mücadelesi aynı ölçüde devam edecektir. Mucurlular, daha siz terörle mücadelenin fragmanını izlediniz." dedi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, CHP'lilerin, "barajı geçmesi için HDP'ye oy vereceklerini" belirterek bunu eleştirdi.

Soylu, "İstanbul'da birtakım tuzu kurular, 'Biz CHP'liyiz ama bu seçim HDP'yi destekleyeceğiz.' diyor. Eğer gücün yetiyorsa git Doğu'daki Güneydoğu'daki kardeşine de anlat bakalım. PKK'nın onlara verdiği zulmü, onlardan kurtulmanın sevincini, İstanbul'da paranın göbeğinde yaşayıp da Doğu'da, Güneydoğu'daki kardeşlerimin hayatını zindan etmeye kimsenin hakkı yoktur." diye konuştu.

HDP'nin, bu ülkede 7 Haziran 2015'teki genel seçimden sonra neler yaptığını soran Soylu, "Yaktılar camileri, okulları, yolları, binaları perişan ettiler. Onlar yaktı, biz yaptık; Allah'ın izniyle yaptık. Biz bu coğrafyayı bilesiniz ki bu milletin birliğini, beraberliğini istemeyenlere bu coğrafyanın kaderini mahkum ettirmeyiz. Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, terörle mücadelemiz aynı ölçüde devam edecektir, Türkiye'nin kalkınma mücadelesi aynı ölçüde devam edecektir. Mucurlular, daha siz terörle mücadelenin fragmanını izlediniz. Hele bizi 24 Haziran'dan sonra bir görün, yeni sistemle görün bizi." ifadelerini kullandı.

Halkın, yıllardan beri "hükümet güçlü, Meclis güçsüz; Meclis güçlü, hükümet güçsüz" anlayışına mahkum edildiğini vurgulayan Soylu, böyle bir tabloda yaşanacak kavgadan oligarşik bürokrasinin kazançlı çıkacağını söyledi.

Soylu, yeni sistemde böyle bir şeyin olmayacağını, bürokrasinin de hükümetle gelip hükümetle gideceğini, bu yüzden vatandaşa hizmet için seferber olacaklarını vurguladı.

Yeni sistemle ilgili bilgi veren Soylu, 10 yıllık işi Allah'ın izniyle 3-3,5 yılda bitirip Türkiye'yi büyük, güçlü özgür bir ülke haline getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir devrimci olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bir tek mimarı var. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir, bunu net ve açık bir şekilde söylüyorum. Öyle sol elini kaldırıp da molotofkokteylini hazırlayıp sadece söz söyleyen devrimcilerden değil, Tayyip Erdoğan zihniyet devrimcisidir. Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi büyüten bir devrimcidir. Kimsenin cesaret edemediklerini yapan bir devrimcidir. Bu ülkede 2002 yılında, 'Ben dindarım.' demeye insanlar çekiniyorlardı. 28 Şubat'ta camiye gidemiyorlardı, ben yanlış mı söylüyorum? Şimdi Allah'ımıza şükürler olsun, herkes rahatlıkla kendini ifade edebiliyor, 'Ben dindarım.' diyebiliyor. Bu ülkede insanlar 2002'de 'Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bugün herkes kendisini ifade ediyor, 'Ben Alevi'yim.' diyebiliyor. 2002'de insanlar 'Ben Kürt'üm.' diyemiyorlardı. Bugün herkes 'Ben Kürt'üm.' diyebiliyor. Tayyip Erdoğan büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Bu ülkeyi Türk-Kürt, Sünni-Alevi meselesi üzerinden yıllarca birbirine karıştırmaya çalışanların elinden fırsatı, bu ülkenin birliğiyle, beraberliğiyle kardeşliğiyle beraber aldı."

Soylu, Neşet Ertaş'ın, Ahi Evran'ın diyarında, Hacı Bektaş Veli'nin komşusu olan diyarda konuştuğunu belirterek, bu ülkede Mevlana'nın boşuna anlatılmadığını vurguladı.

Bu ülkenin bütün halini bir araya getirmekle sorumlu olduklarına söyleyen Süleyman Soylu, "Demokrasiden bahsediyorlar, 'Türkiye'nin demokrasisi şöyle, demokrasisi böyle'. Bunu bahsedenlerin hepsi bu ülke insanına adım atmadılar, vatandaşların hepsini tehdit altında gördüler. Tehdit ettiler ve 'Hiçbirinizden bir şey olmaz.' dediler, kimini köylü gördüler, kimini irticacı gördüler, kimini etnik kimliğinden sorumlu tuttular ve bugüne kadar da insanların her birine öcü muamelesi yaptılar. Ama Tayyip Erdoğan, Allah'a şükürler olusun öyle bir noktaya getirdi ki zihniyet devrimini gerçekleştirdi. Sadece o mu? O olmasaydı aziz milletimiz onun arkasında topyekun durmasaydı bugün bizim insansız hava aracımız olmazdı. Amerika, Almanya sağlıkta geri düştü. Türkiye de sağlıkta dünyanın en büyük devrimini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta yapılan çalışmaları anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir umreye giden vatandaşımız orada ağır hasta oldu. Ben de Trabzon milletvekiliyim ya. Oradan telefon açtılar, dediler ki, 'Bunu getirebilecek gücümüz yok, annemiz orada kalsın, istemiyoruz'. Eskiden Almancı gurbetçilerimize özenirdik, 'Bize burada bir şey olursa Almanya'nın uçağı gelir bizi buradan alır götürür'. Şaşırırdık; 'Aman Allah'ım, bunlar bunların vatandaşı değil de nasıl götürüyorlar? Ne zengin memleket'. Almanya bugün bu konuda darlandı. Biz Mekke'ye, Cidde'ye ambulans uçağımızı gönderdik. Oradan vatandaşımızı aldık, geldi. Allah'ımıza hamdolsun. Bunların hepsi büyük devrimlerdir."

AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmaları anlatan Soylu, "Türkiye, kendi otomobilini yapacak ha. Türkiye'yi perişan ederlerdi, bugün doludizgin gidiyor. Bugün Türkiye kendi otomobilini yapıyor. 81 ilde üniversitesi var. Türkler nükleer enerjiye adım atıyor. Türkiye bir taraftan köprülerini yapıyor, bir taraftan yollarını yapıyor. Türkiye bir taraftan geleceğe ait güçlü adımlar atıyor. Bu büyük devrimdir ama en büyük devrimi biraz önce anlattığım sistem devrimidir. Çünkü oligarşik bürokrasiden Türkiye'yi kurtardı." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi bir şey daha gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu çatışmalardan menfaat uman kimlerdi, biliyor musunuz? Uluslararası faiz lobileri, 'Burada kavga var, burada gürültü var, borcu daha fazla veririz.' diye sürekli Türkiye'yi sömürüyorlardı. Şimdi o da bitti. Yatırımın asıl cenneti olacak Türkiye? Çocuklar daha rahat iş bulacak. Bütün dünyada 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline gelecek. Görün, işlerimiz daha çabuk nasıl bitecek. 8,5 yılda bitiyordu atılan temeller, bugün 2 - 2,5 yılda bitiriliyor. Bunu daha çabuk bitirebilecek yeni bir sisteme adım atıyoruz. Artık gerileyen bir Türkiye yok. Bacakları titreyen bir Türkiye yok. Özgür bir Türkiye, ilerleyen bir Türkiye, zengin bir Türkiye, kudretli bir Türkiye ve zengin bir millet var. Bunu hep beraber sağlayacağız. 10 milyon istihdam sağlamışız son 16 yılda. Siz görün, önümüzdeki 5 yılda milyonlarca evladımıza iş sağlanacak. Hiç kimse endişe etmesin, Tayyip Erdoğan sizi aldatmadı, sizi yanıltmadı, Tayyip Erdoğan sizi kandırmadı. AK Parti sizi aldatmadı ve hep milletimize hizmetkarız dedi."

Bakan Soylu, bu seçime Cumhur İttifakı adı altında Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber girdiklerini, bu gücün 21. yüzyılda Türkiye'yi iyi bir noktaya taşıyacağını belirtti.

- "Kafası karışıklara Türkiye'yi teslim etmeyelim"



Kendilerinin Cumhur İttifakı, karşı taraftakilerin de "millet" dediklerini ama onların "nefret ittifakı" olduklarını öne süren Soylu, şöyle konuştu:

"Onlar nefret ediyorlar çünkü yapılanlardan nefret ediyorlar. Çünkü Tükiye'nin büyümesinden nefret ediyorlar, Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Tayyip Erdoğan'dan PKK da nefret ediyor, Amerikalılar da nefret ediyor, FETÖ de nefret ediyor. Ama Tayyip Erdoğan'dan kim nefret etmiyor biliyor musunuz? Mazlumlar, mağdurlar nefret etmiyor. Şu anda Kabe'nin etrafında tavaf edip, 'Allah'ım, bu Müslüman yurduna yardım et.' diyen, dilimizden, rengimizden olmayanlar, o dinimizden olanlar, onlar dua ediyorlar. Biz doğru taraftayız ve inşallah buradan ayrılmayacağız."

"Bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber siyaset yapmıyor olsaydık, Gezi olaylarında, 6-7 Ekim'de,17-25 Aralık'ta onunla beraber olmasaydık ve 15 Temmuz'da şu adi darbede, hain darbede onunla olmasaydık anamın emdirdiği süt bana helal olmazdı." diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi 24 Haziran'da güçlü bir seçime gidiyoruz. Sadece kendimiz için değil, sizin bu çektiklerinizi, darbeler, ekonomik krizler, siyasi krizler, ne olursunuz şu ön sırada duran çocuklar çekmesin diyoruz. Bunları görmesini istiyoruz. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, bugün dünyaya nasıl yardım eden bir Türkiye varsa aynısını hep beraber yaşayalım istiyoruz. Onun için 24 Haziran'a hep birlikte kuvvetli ve güçlü girmek istiyoruz. Kafası karışıklara Türkiye'yi teslim etmeyelim. Bir taraftan gücü PKK'da, bir tarafta Avrupa Parlamentosu'nda arayanlara Türkiye'yi teslim etmeyelim. Bir taraftan güya milliyetçilik yapan, bir taraftan güya ulusalcılık yapan ama HDP ile kol kola girenlere Türkiye'yi teslim etmeyelim. Demirtaş'a şefkatle davranan, Afrin kahramanının da apoletlerini sökenlere Türkiye'yi teslim etmeyelim."

Öte yandan, Soylu miting öncesi Mucur Belediye Başkanı MHP'li Ali Şahin'i ziyaret etti.

(Bitti)