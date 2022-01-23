SMA Hastaları İçin Ücretsiz Sağlanan İlacın Sözleşmesi Yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir" ifadesini kullandı.