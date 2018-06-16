Siyasi partilerde bayramlaşma

ANKARA (AA) - AK Parti'yi CHP ve MHP'nin ardından HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve İYİ Parti heyetleri ziyaret etti.

Konukları AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay karşıladı.

AK Parti'yi ilk ziyaret eden partiler CHP ve MHP olmuştu. Bu partilerin ardından Genel Sekreter Şehzade Demir Başkanlığındaki HÜDAPAR heyeti ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, bayramın bütünleştirici, kaynaştırıcı, birleştirici özelliği bulunduğunu belirterek ziyaret için teşekkür etti.

Seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Karacan, 2002'den bu yana 12 seçimden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin bu seçimden de başarıyla çıkacağına inandığını söyledi.

HÜDAPAR Genel Sekreteri Şehzade Demir de bayramın ülke ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin hassas, gergin bir dönemden geçtiğini ifade eden Demir, seçimlerde ülkenin birliğine halel getirmeyecek bir sürecin yaşanmasını temenni etti.

Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan saldırının tekrar etmemesi dileğinde bulunan Demir, benzer olayların bir daha yaşanmaması için siyasi partilerin birleştirici bir üslup kullanması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye'de istikrarın sağlanması için ABD ile bir uzlaşma oluştuğundan söz ettiğini dile getiren Demir, ABD'nin hiçbir zaman sükunetin ve istikrarın adresi olmadığını, bunun altını çizmek istediğini söyledi.

Karacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki tavrının ortada olduğunu ifade ederek "Yeri geldiği zaman müttefikimiz olmasa bile Türkiye her şeyin üstesinden gelen bir ülkedir. Bunların da üstesinden şu ana kadar geldik, bundan sonra da geliriz. Seçimlerin bu vesileyle inşallah ülkemize huzur içerisinde geçeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

- "Hepimizin dikkatli olması gerekir"

AK Parti'ye daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç başkanlığındaki heyet ziyarette bulundu.

Tongüç, bayramın İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tongüç, "Bu konu fevkalade hassas bir konudur. Çünkü siyasi partiler milletimizin sinir uçlarını temsil ederler. Oralarda meydana gelen hadise bütün toplumun içini ciddi manada bazı yanlış yere sevk edebilecek şeylere sebebiyet verebilir. Bu konuda hepimizin dikkatli olması gerekir." dedi.

Tongüç, seçimin bu tür olaylarla karşılaşılmadan tamamlanmasını diledi.

Karacan da seçimin hiç kimsenin burnu dahi kanamadan tamamlanmasını istediklerini belirterek "Tabii ki seçimler demokratik şekilde yapılıyor ülkemizde. O yüzden 16 yıldır halkımız her zaman olduğu gibi kararlarını vermiştir, 24 Haziran'da da halkımızın vereceği her karara saygılıyız. İnşallah 24 Haziran'da da en iyi şekilde halkımızın kararını, tercihini göstereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tanbova başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret etti.

Tanbova, yaklaşan seçimlerin de bayram tadında geçmesini diledi.

Suruç'ta talihsiz bir olay yaşandığını ifade eden Tanbova, seçim sürecinde provokasyonlar yaşanmaması dileğinde bulundu. Seçimin iki taraflı olduğunu, neticede birinin kazanacağını dile getiren Tanbova, bu mücadelenin dostlukları etkilememesi gerektiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu engeli dolayısıyla seçimlere katılamadıklarını ifade eden Tanbova, bunun haksız bir durum olduğunu her yerde dile getirdiklerini, iç hukuk yollarını tükettikleri için de konuyu AİHM'ye taşıdıklarını bildirdi.

Karacan, nazik ziyareti için DSP heyetine teşekkür etti ve "Hiç kimse seçim atmosferinde tatsız olayların yaşanmasını istemez. İnşallah kalan bir hafta da en iyi şekilde atlatılır. Mühim olan ülkenin birlik ve beraberliği. Biz 16 yıldır 12 seçim atlatan bir AK Parti olarak 24 Haziran seçimlerinde de en iyi sonucu alacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Herkesin birbiriyle kucaklaşmasını istiyoruz"

AK Parti'nin son ziyaretçisi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal ve beraberindeki heyet oldu.

Bal, ülkenin her günü bayram gibi geçirmesini diledi. Bal, "Ülkemiz 25 Haziran'da yeni, aydınlık bir güne 'Merhaba' diyecektir, diye düşünüyoruz. Hepimiz alanlardayız, bugün bu seçim çalışmasını bayramlaşmayla geçiriyoruz. Bu da güzel bir şey. Bu ülkenin vatandaşları olarak herkesin birbiriyle kucaklaşmasını ve Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bir bayram sofrası etrafında bütün milletimizin oturması manzarasını her gün yaşamak istiyoruz." dedi.

Karacan da "Şenol Bal Hanım'ın güzel sözleri için temennimiz aynı şekilde ama inanıyorum ki 16 yıldır 12 seçim yapılan bir ülkede ertesi gün hep aydınlığa ve güzele kalkıldı, inşallah 25 Haziran sabahı da güzel bir aydınlık için Türkiye bizi bekleyecek." diye konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyetle Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.



