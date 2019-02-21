"Sırtını dönüp gidenler zaten bizimle olmamış demektir"

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, AK Parti Çekerek İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitinge ve Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, baba ocağında hemşehrileriyle birlikte olmaktan, hasret gidermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, Çekereklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'ni, 100. yılı olan 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefini gerçekleştirmek için azimle çalıştıklarını vurgulayan Oktay, " Biz milletimizle geldik, milletimizle omuz omuza bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet. Siyasetimiz de gönülleri kazanma, gönülleri fethetme siyasetidir. Son 16 yılda hamdolsun her alanda ülkemizi rekorlarla, başarılarla tanıştırdık." diye konuştu.

Oktay, devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlesi için gece gündüz çalıştıklarını, şehirleri ihya ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız. Çekerek'in desteği bizimle olduğu sürece Allah’ın izniyle bizi ne PKK ne FETÖ, kimse durduramaz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve cesur tavrı, dik duruşu ortadadır. Anadolu’nun her karış toprağını teröristlerden temizliyoruz. Hepsinin inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz."

AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlardan bahseden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Yozgat milletvekillerimizin desteğiyle Yozgat’a alt ve üstyapının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda birçok eser kazandırdık. Yatırımlar Yozgat’a olan, Çekerek'e olan sevdamızı açık şekilde gösteriyor. Çekerek, hizmetin de belediyeciliğin de en iyisine, en güzeline layık dedik. Tüm hizmetleri vatandaşımızın ayağına getirdik. Geçtiğimiz 16 yılda Çekerek'e 15 milyon lira eğitim yatırımı yaptık. Çekerek'e 30 yataklı devlet hastanesi inşa ettik, sağlık hizmetlerini hemşehrilerimizin ayağına getirdik."

Her hizmet gibi belediye başkanlığının da bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Bize de milletimize de kendini vazgeçilmez addedip 'Ben olmazsam olmaz' demeye cüret edenler değil, 'Memleket işi gönül işi' diyerek her durumda elini taşın altına koyan, duruş ve çizgi sahibi dava adamları lazımdır. Biz işte bu dava adamlarıyla yol yürürüz, sizlerle yol yürürüz. Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir. Bu benim sözüm değil cumhurbaşkanımızın sözüdür. Aday adayı olarak bu kutlu yarışta yer aldıktan sonra belirlenen adaylarımızın etrafında kenetlenen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Oktay, AK Parti Çekerek Belediye Başkan Adayı Eyyüp Çakır'a destek isteyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çekerek’te belediyeyi Cumhurbaşkanımız ile bir ve beraber olarak çalışacak, AK Parti’ye, Eyyüp Çakır'a destek vermeye, size daha fazla hizmet getirebilmemiz için Cumhurbaşkanımızın yanında elimizi güçlendirmeye var mısınız? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği gibi tüm kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle el ele verip Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracağız. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz."

Konuşmanın ardından AK Parti Çekerek Seçim İletişim Merkezi hizmete açıldı.

Çekerek Kaymakamlığını ziyaret eden Oktay, burada tören mangasını selamladı, Kaymakam Evren Çakır'dan bilgi aldı.