NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar, Kandil gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Nevşehir Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin şehri Nevşehir, Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir, Selçuklu'nun yadigarı Nevşehir, Osmanlı'ya yöneticiler yetiştirmiş Nevşehir, peri bacalarıyla vadileriyle ayrı bir güzel Nevşehir, turizm ve tarımın şehri Nevşehir, sizleri gönülden, hasretle selamlıyorum Nevşehir." diye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorusuna alandaki kalabalık "evet" cevabını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı'dır. Bu Cumhur İttifakı'nı beraber koruyacağız. Bu Cumhur İttifakı'na halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Araya tabanda fitne, fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu Cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersi vereceğiz.""Ülkede husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz"Ülkede husumeti değil muhabbeti güçlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz. Gerilimi değil, kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmanın değil kenetlenmenin savunuculuğunu yapacağız. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona 'gelin helalleşelim' diyeceğiz. Hacıbektaş'ın, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin muhabbet diliyle konuşmayı sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli topraklarında kesinlikle, fitnenin, kinin, nefretin boy vermesine müsaade etmeyeceğiz. İşte bunun için her gittiğimiz yerde ne diyoruz, vakit Türkiye vakti. İşte bunun için Diyarbakır'dan Edirne'ye, Erzurum'dan Hatay'a kadar ülkemizin dört bir köşesinde ne diyoruz, vakit kardeşlik vakti. Vakit Nevşehir vakti, vakit Türkiye vakti diyoruz. Bu ne demek? Bu kardeşlik, birlik, beraberlik 24 Haziran'da sizlerden Türkiye'nin huzuru, bölgemizin istikrarı için mührü Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye basmanızı istiyorum.""Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına kimse göz yumamaz"Nevşehir'in bugüne kadar kendilerini hiç mahcup etmediğini belirten Erdoğan, 2002'den beri tüm seçimlerde, Nevşehir'in tavrının demokrasiden, adaletten, kalkınmadan yana koyduğunu söyledi.Kentin, AK Parti'nin, milli iradenin kalesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Nevşehir'in yüzde 65,6 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" dediğini hatırlattı.Kimsenin Türkiye'yi eskinin krizli, kaoslu, istikrarsız, güvensiz günlerine geri çeviremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:"Bu ülkenin artık böyle kavgalarla kaybedecek tek bir anı bile yoktur. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet, 24 Haziran sonrası eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. 16 Nisan'da milletin ortaya koyduğu güçlü iradeyi yok saymak için kendilerince tezgah kuruyorlar, tezgah. Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini almak için kapalı kapılar ardında kirli hesaplar yapıyorlar. Biz, boşuna bunlara 'milli irade hırsızları' demiyoruz, biz boşuna bunlara 'eski Türkiye ittifakı' demiyoruz, biz boşuna bunlara 'yıkım ekibi' demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir teklifleri, hiçbir projeleri yok.""Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz"Alana kurulan projeksiyondan yayınlanan havalimanının tanıtım filmini izleten Erdoğan, şunları kaydetti:"Milletin elinden cumhurbaşkanını seçme yetkisini gasbetme yetkisi var bunların. Öyle kendilerini anlatıyorlar. Afrin'i teröristlere dar eden komutanlarımızın apoletlerini sökeceklermiş. 6-8 Ekim'de Kobani bahanesiyle milleti birbirine kırdıranları mahkemeden kaçırma sözü var. Siz o komutanlarımızın apoletlerini sökemezsiniz, o apoletleri onlara millet taktı. Benim katılmış olduğum toplantı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası'nın bir iftar yemeğidir. İsmail Metin Paşa oraya Malatya'nın protokolünden olan bir insan olarak katılmıştır. Ben kimim? Ben Başkomutanım bunu ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Ama beyefendi rahatsız oldu. Bay Muharrem önce bunu öğren."Muharrem İnce'nin çırak bile olmadığını ifade eden Erdoğan, "Benim milletim sana icazet vermez. Bunlar, Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunma niyeti içindeler. Şarlatan ne diyorsa Kılıçdaroğlu da Muharrem de diğerleri de aynı şeyi söylüyor. Sınırlarımızı bölücü örgütün insafına terk etme hesabı var bunlarda, Ne dediler, 'Afrin'e girmeyin'. Talimatı verdim, 'gireceğiz' dedim ve girdik. Cerablus'a girdik mi? Şimdi soruyorlar, Sincar, Kandil, gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız." diye konuştu.