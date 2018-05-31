ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Şeklen bir ittifak var anladığımız kadarıyla. Belki bugün, yarın da oradaki ittifakın dağılımı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dağılmıyorsa da millet dağıtacaktır." dedi.

Karakaya, MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatının ikinci Seçim İşleri Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tüm kuralları ile hayata geçirmek isteyenin Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Karakaya, 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliği gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan halk oylaması sonucu vatandaşlarımız yüzde 51,4 oy teveccühü ile sistemi gerçekleştirdi. Bu sistemi tüm kuralları ile hayata geçirmek isteyen bir Cumhur İttifakı var. Bir de 'Tekrar eski sisteme döneceğiz' iddialarında bulunan diğer bir ittifak var. Sistem değişmiştir artık. Hatta ifadeyi bile yanlış kullanıyorlar. Parlamenter sistem diyorlar." ifadesini kullandı.

Parlamenter sistemin hala olduğunu, parlamento bu sistem içerisinde kalkmadığını kaydeden Karakaya, şöyle devam etti:

"Demek istedikleri cumhurbaşkanını tekrar parlamento tarafından seçilir hale getirip yine başbakanlık sisteminin devamını sağlayacak yani daha eski sisteme dönüştürmek ise zaten 2007 yılında 367 krizini çıkartıp cumhurbaşkanı seçimini tıkayan ve anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanını halk tarafından seçilir hale getiren, buna sebep olan Cumhuriyet Halk Partisi idi. Dolayısıyla bugünkü bu sistemin değişmesinin aslında temelleri eski sistemi tıkayarak Türkiye'yi geçmişte de sıkıntıya sokan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı ve zihniyetidir. Cumhuriyet Halk Partililerin aslında ne istedikleri ne yapmaya çalıştıkları da belli değil."

Karakaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'yi ve Türkiye'nin siyasetini gerçekten okuyamadığını savunarak, "İki gün önce yaptıkları deklarasyonlarda, bildirilerinde açılım sürecini yeniden başlatacaklarını, açılım projesi ile geleceklerini ifade ediyorlar. Bunu çok açık seçik bir şekilde söylüyorlar, ittifak içerisinde olanlardan da hiç ses çıkmıyor." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'yi eleştiren Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela orada bir parti var, 15 milletvekilini 18 günlüğüne kiraya verdi, bir grup kurdurdular ama milletvekilleri o grubun sıralarına bile oturmadı. 18 gün sonra geri bu tarafa alındı. Şimdi açılım süreci ile ilgili bunların görüş ve düşünceleri ya da yeni bir açılım projesi konusunda ittifakta bulundukları ile birlikteler mi, değiller mi, ağızlarını açamıyorlar, açmaları da mümkün değil. Çünkü 18 günlüğüne kiralanan 15 milletvekilinin bedelinin karşılığı susmak herhalde. Şeklen bir ittifak var anladığımız kadarıyla. Belki bugün, yarın da oradaki ittifakın dağılımı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dağılmıyorsa da millet dağıtacaktır."

Açılışta, MHP Ankara birinci bölge milletvekili adayları da kendilerini tanıttı.