KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "PKK'ya bir cümle söylemiyorlar. Hapishanedeki liderlerini ziyaret ediyorlar. Ama şehit annelerinin yanına varacak yüzleri yok. Aslan gibi yiğitlerimiz şehit oluyor onların annelerinin yanına gitsenize. Hapishanelerde savaş kışkırtıcılığı yapan hainlerin yanına gidiyorlar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin Develi ilçesini ziyaret eden Özhaseki, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, elini öpen çocuklara bayram harçlığı verdi.

Bakan Özhaseki, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ziyaretinde, seçime çok az bir süre kaldığını, Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Geçmişte Türkiye'nin yüzde 50'sinin oyunu almış bir partiye kapatma davası açıldığını aktaran Özhaseki, "Türkiye'de faizler yüzde 5'e düşmüş, IMF'ye borç bitmiş, her tarafta yatırım yapılıyorken gezi olayları başladı." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'nin son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, milletin iradesiyle darbenin atlatıldığını ifade etti.

Türkiye'nin 30-40 yıldır PKK ile mücadele ettiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Öz yönetim ilan ettiler, onları kazdıkları çukurlara gömdük, yerli imalatımız silahlarımızla onları bitirdik. Yurt dışına çıktık, oradan ateş edip huzurumuzu kaçırıyorlardı. Oralarda da temizledik. Bir daha da ayağa kalkamayacaklar. Bütün bunların hepsi Türkiye'yi dize getirmek için yapılan operasyonlardı. Aynı Suriye gibi, Irak gibi olalım paramparça olalım, bu ülke bitsin, bu ezan sussun istiyorlardı. Bu bayrak insin istiyorlardı. Kimleri desteklediklerini hepiniz biliyorsunuz. Bunların hepsinin sahibi aynı. Bunlar Türkiye diz çöksün, eski Türkiye'ye dönsün istiyorlar. IMF'ye el açsın, Recep Tayyip Erdoğan yok olsun. Çünkü tespihin imamesi giderse arka taraf darmadağın olur. Aynısını Abdülhamit Han'a da yaptılar."

- "Savaş kışkırtıcılığı yapan hainlerin yanına gidiyorlar"

Özhaseki, 24 Haziran'ın önemine vurgu yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz çalışıyoruz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Seçim arefesindeyiz dışarıya çıkacak yüzümüz var. Övünerek yaptıklarımızı anlatalım. Türkiye'nin beka meselesi olduğunu herkese anlatalım. Normal bir seçim döneminde değiliz. Beka meselesiyle karşı karşıyayız. Bu oynanan oyunları herkese anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanı adayları bir gün olsun FETÖ'yü lanetlemiyorlar. PKK'ya bir cümle söylemiyorlar. Hapishanedeki liderlerini ziyaret ediyorlar. Ama şehit annelerinin yanına varacak yüzleri yok. Aslan gibi yiğitlerimiz şehit oluyor onların annelerinin yanına gitsenize. Hapishanelerde savaş kışkırtıcılığı yapan hainlerin yanına gidiyorlar."

Bakan Özhaseki daha sonra Tomarza ilçesine giderek bir düğün salonunda vatandaşlarla bayramlaştı.

Ziyaretlere AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu ile partililer katıldı.