ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçmenler artık hakkın hak edene teslimini talep ediyor. Seçim iptalinden medet ummayın." ifadelerini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticilerinin seçimlerin yenilenmesi talebini eleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hukuktan, adaletten ve demokrasi geleneğinden ayrılmayacağına, ülkeyi kaosa sürükleyecek karar almayacağına inandığını belirten Torun, seçmenin kararını verdiğini ama rakiplerinin seçmenin kararını dinlemek istemediğini ileri sürdü.

Torun, "Demokrasi ve sandık onları iktidar yaptıkça iyi. Seçimler onları seçtiğinde temiz. Seçmen onları tercih etmediğinde demokrasiden vazgeçebilir, seçimlerden galip ayrılmadıklarında tüm seçimi karalamaya ve seçmeni aşağılamaya cüret edebilirler. Seçim esnasında oylar sayılırken temsilcileri tarafından yapılmayan itirazlar seçim bitince yöneticilerce yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerini adayları Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Seçimi kaybettiniz. Gerçekle yüzleşin. Yüzleşin ki bir an önce hayat normale dönsün. İstanbul ve Türkiye sizin travmanızın bu şımarıklığa dönen halinin bedelini daha fazla ödemek zorunda kalmasın. Yenilgiyi kabullenmeden geçirdiğiniz her gün bu toplum bedel ödüyor. Toplum size yenilgiyi kabullenmeniz için yeterince süre verdi. Ama seçmenler artık hakkın hak edene teslimini talep ediyor. Seçim iptalinden medet ummayın. İki seçim arasında yarattığınız zamana yapmayı planladığınız kaos yatırımından medet ummayın. Toplumu bir de bu sürece sokarak germeyin."