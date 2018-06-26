AKSARAY (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan için FETÖ'nün eli silahlı teröristlerine karşı göğsünü siper eden milletimiz, sandıkta son sözü söyledi. Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir." ifadesini kullandı.

İnceöz, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kumpaslara, operasyonlara, kara propaganda ve saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyondan fazla oy alıp, en yakın rakibine 10 milyondan fazla fark atarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı olduğunu belirtti.

Seçim sonuçlarının şahlanan Türkiye için artık yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden İnceöz, şunları kaydetti:

"Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını milli iradesiyle durduran aziz milletimiz, 24 Haziran'da istiklaline, istikbaline ve istikrarına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan için FETÖ'nün eli silahlı teröristlerine karşı göğsünü siper eden milletimiz, sandıkta son sözü söyledi. Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir. Rekor bir katılım oranı ile hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan tüm hemşerilerime teşekkür ediyoruz. Sandıklarda tecelli eden millet iradesi başımızın tacıdır. 'Son karar milletimizindir' diyerek çıktığımız bu yolda eksiklerimizi tamamlayarak ilk günkü heyecanla birlik, beraberlik ve bolluk içinde yolumuza devam edeceğiz."

İnceöz, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için, yeni sistem ve yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile büyüyerek, güçlenerek yoluna devam edeceğini bildirdi.



