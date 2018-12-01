SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak seçim tecrübesi yüksek bir partiyiz. Önümüzdeki seçimlerde de Türkiye'nin tüm seçim bölgelerinde Büyük Birlik Partisi kendi adı, kendi amblemi ve adaylarıyla seçimlerde yer alacaktır." dedi.

Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı önünde düzenlenen aday tanıtımında yaptığı konuşmada, BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu ile 25 yıl önce çıktıkları yolda, aynı azim, aynı kararlılık ve inançla onun hedef olarak gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceklerini anlatan Destici, "Bir yerel seçime daha doğru gidiyoruz. 2019 yerel seçimleri milletimiz ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Büyük Birlik Partisi olarak seçim tecrübesi yüksek bir partiyiz. Önümüzdeki seçimlerde de Türkiye'nin tüm seçim bölgelerinde Büyük Birlik Partisi kendi adı, kendi amblemi ve adaylarıyla seçimlerde yer alacaktır." diye konuştu.

BBP'nin Sivas Belediye Başkan adayının Doğan Ürgüp olduğunu açıklayan Destici, şunları kaydetti:

"Doğan Ürgüp başkanımızın belediye başkanlığı döneminde Sivas'ta 5 yıl boyunca adil bir belediye yönetimi yapıldı. Sivas o dönemde pek çok hizmetle tanıştı. 2014 yılında bir ara verildi. Ben inanıyorum ki bu ara Sivasımız için bir eksiklik ve kayıp oldu. Biz, yarım kalan projeleri devam ettirme ve Sivas'a hizmet etme aşkıyla yanan kardeşimizi tekrar Sivasımızın belediye başkan adayı olarak sizlerle buluşturacağız. Biz gönüller yapmaya geliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Sivas belediye başkan adayımız Doğan Ürgüp'ü sizlere emanet ediyorum."

Ürgüp de yerel seçimlerde partisine ve kendisine destek istedi.

Konuşmaların ardından Destici ve Ürgüp vatandaşları selamladı.