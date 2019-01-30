"Seçim manifestomuzun özeti 11 madde"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Manifestomuzun özeti 11 madde. 11 maddede Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışı ile ilgili yaklaşımlarını açıklayacak." dedi.

Ünal, yarın gerçekleşecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesinde Ankara Spor Salonu'nda hazırlıklar sürerken açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim manifestolarının yarın gerçekleştirilecek programda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade eden Ünal, "Yarın toplu aday tanıtımını yapacağız, 81 ilden gelen büyükşehir, il, ilçe ve belde adaylarımızın da tanıtımını yapacağız. Aynı zamanda yarın kampanya lansmanımızı da gerçekleştireceğiz yani yarın kampanyamızı, manifestomuzu ve 81 il belediye başkan adaylarımızın toplu aday tanıtım programını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Ünal, klasik kampanyaların yerini artık dijital kampanyalara bıraktığını belirterek, "Aslında iki genel merkezle çalışacağız. Bizim bir gerçeklikteki genel merkezimiz, bir de sanal ortamda, dijital platformda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. 1,5 milyon teşkilat mensubumuzun hızlı bir şekilde veri alışverişinde bulunduğu sosyal ağlar üzerinden bütün mahalle teşkilatlarımıza varıncaya kadar iletişimin kurulduğu, ortak dilin ve veri akışının sağlandığı bir dijital kampanyamız da olacak." ifadesini kullandı.

Çevre dostu bir kampanya yürüteceklerine işaret eden Ünal, "Çevreye duyarlı, çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı bir kampanya olacak. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya olacak. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek." değerlendirmesini yaptı.

Ünal, "akadaylar.com" internet sitesinin bu gece yarısında açılacağının, seçim klavuzu, kurumsal kimlik ve seçim müziklerine bu site üzerinden ulaşılabileceğinin bilgisini verdi.

- "Sadece AK Parti adayları tanıtılacak"

AK Parti'nin seçim kampanyasının iki bölüm halinde olacağını aktaran Ünal, "Birinci fazımız 1 Şubat-18 Şubat arasında olacak, ikinci fazımız da 19 Şubat-31 Mart arasında olacak. Bu zaman zarfından tabii ki televizyonları, gazeteleri ve açık havayı kullanacağız. Daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda da AK Parti teşkilat mensupları mesajlarını verecekler." diye konuştu.

Ünal, Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP'den aday gösterilen isimlerin salonda bulunup bulunmayacağına dair soruya, "MHP aday tanıtımında sadece MHP adayları tanıtıldı, AK Parti aday tanıtımında sadece AK Parti adayları tanıtılacak." yanıtını verdi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifa sürecine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Ünal, "Bu konuda maalesef geçmişte, bu yaşanan süreçte Binali Bey üzerinde bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve kararını açıkladı." değerlendirmesini yaptı.

Ünal, partinin seçim manifestosunun detaylarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Manifestomuzun özeti 11 madde. 11 maddede Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışı ile ilgili yaklaşımlarını açıklayacak. Aslında 'Gönül Belediyeciliği' dediği, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'da bir şeyin değişmesiyle, Türkiye'de her şeyin değişmesinin hikayesi aslında. 1994 yılında yerel yönetimler anlayışı İstanbul'da değiştiğinde o hikaye bir millet aşkı hikayesine dönüştü ve Türkiye'de her şey değişti."

Öte yandan, yarın gerçekleştirilecek program öncesi salona, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet önce memleket", "Memleket işi gönül işi", "Korumak ve yaşatmak için çevreye saygılı şehirler", "Değer üreten şehirler", "Türkiye'nin geleceği, gönül belediyeciliği" ile "Tüm canlılara kucak açan şehirler" pankartları asıldı.







