Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı.
Toplantıda, güvenlik birimlerinin kara, deniz, hava platformlarındaki çeşitli ürün ve silah sistemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerin görüşülmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan savunma sanayisine ilişkin projeler de toplantıda ele alınacak.